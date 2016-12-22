Минюст США предоставил конгрессу новые документы по «российскому делу»

В них, согласно письмам представителей ведомства, содержатся данные о том, использовало ли ФБР конфиденциальные источники информации по «российскому делу» еще до того, как оно официально начало расследование, и другие документы

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Американское министерство юстиции передало республиканцам в палате представителей новую секретную информацию, связанную с расследованием «российского дела». Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщают агентство Associated Press (AP) и телеканал ABC News. Передача документов, как уточняет последний, произошла после того, как законодатели пригрозили чиновникам из Минюста обвинить их в неуважении к конгрессу или даже отправить их в отставку.

О том, что ведомство частично выполнило требования комитета палаты представителей по разведке и судебного комитета, пресс-секретарь спикера этой палаты Пола Райана Эшли Стронг объявила еще в субботу, 23 июня, напоминает AP. После этого законодатели, по информации пресс-секретаря, получили более тысячи новых документов. Большинство из них, как указали в конгрессе, были связаны с началом расследования ФБР предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, а также с обработкой властями США его расследования об электронных письмах экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Наши усилия привели к тому, что комитеты наконец получили доступ к информации, которая была запрошена несколько месяцев назад, но ответы на некоторые важные запросы еще нужно будет получить», — заметила Стронг, подчеркнув, что в палате представителей ожидают от министерства «полного выполнения его обязательств перед обоими комитетами».

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