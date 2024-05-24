Кадыров предложил назначить Даудова главой правительства Чечни
Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сложивший свои полномочия 15 мая, представлен на должность председателя правительства (высший орган исполнительной власти в республике), сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями Председателя Правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат [его] кандидатуру», — написал глава республики.
Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, сложивший свои полномочия 21 мая. Ранее сегодня Кадыров сообщил, что Хучиев был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.
Даудову 44 года. Он родился в Ставропольском крае, окончил школу № 1 в Курчалоевском районе Чечни. По первому образованию — экономист, выпускник Дагестанского государственного университета 2004 года. По второму — юрист (Махачкалинский институт финансов и права, 2009; Академия управления МВД России, 2011). С 2015 года он возглавлял парламент Чечни (высший законодательный однопалатный орган республики). В отставку с должности он подал 15 мая. По словам Даудова, решение было принято после совещания с Кадыровым.
Кадыров ранее рассказывал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». С 2004 по 2010 год Даудов служил в чеченской милиции (начинал карьеру как командир роты полка патрульно-постовой службы, закончил в качестве начальник ОВД по Шалинскому району). На сайте «Единой России» в его биографии говорится, что Даудов участвовал в следующих операциях против бандитов:
- лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова в 2006 году;
- в том же году возглавил операцию по ликвидации братьев Мускиевых (один из них, Иса Мускиев, был известен как «эмир Халид» и считался «куратором» бандгрупп, действовавших на территории Шалинского, Курчалоевского районов и города Аргун);
- в следующем году нейтрализовал бригадного генерала Ичкерии Тахира Батаева (самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия была ликвидирована, на ее основе была создана запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ»);
- в 2007-м нашел вице-премьера Ичкерии и «эмира Веденского района» Сулеймана Имурзаева (взял на себя ответственность за взрыв 9 мая 2004-го, в результате которого погиб Ахмат Кадыров). Даудов организовал засаду против Имурзаева, он был убит во время этого столкновения.
В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.
Из биографии Даудова
Будучи председателем чеченского парламента, Даудов в 2016-м опубликовал в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) фотографию овчарки Кадырова с подписью, что у собаки «чешутся клыки» на российских оппозиционеров.
В том же году «Новая газета» писала об избиении Даудовым исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, но он сам опровергал это.
В 2017-м Даудов опубликовал в Instagram пост о псе «Шведе», которому нужно вырвать «пару клыков «мудрости» да язык укоротить до стандартных размеров». Главный редактор издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов (признан иноагентом) назвал этот пост угрозой в свой адрес, а также в адрес журналистов, освещающих события в Чечне.
В том же году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Даудова в причастности к издевательствам над гомосексуалистами в Чечне. Даудов в ответ заявил, что он «против этого» и считает такие проявления «признаком вырождения любого народа».
В 2021-м выступил автором законопроекта о запрете распространения в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
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