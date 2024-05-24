 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кадыров предложил назначить Даудова главой правительства Чечни

Рамзан Кадыров предложил назначить Магомеда Даудова главой правительства Чечни
Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, назначенный сегодня помощником Мишустина. Даудов ранее возглавлял чеченский парламент, Кадыров предложил назначить его на пост главы правительства
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сложивший свои полномочия 15 мая, представлен на должность председателя правительства (высший орган исполнительной власти в республике), сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями Председателя Правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат [его] кандидатуру», — написал глава республики.

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, сложивший свои полномочия 21 мая. Ранее сегодня Кадыров сообщил, что Хучиев был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Кадыров назвал имя нового спикера парламента после ухода Даудова
Политика
Шаид Жамалдаев

Даудову 44 года. Он родился в Ставропольском крае, окончил школу № 1 в Курчалоевском районе Чечни. По первому образованию — экономист, выпускник Дагестанского государственного университета 2004 года. По второму — юрист (Махачкалинский институт финансов и права, 2009; Академия управления МВД России, 2011). С 2015 года он возглавлял парламент Чечни (высший законодательный однопалатный орган республики). В отставку с должности он подал 15 мая. По словам Даудова, решение было принято после совещания с Кадыровым.

Кадыров ранее рассказывал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». С 2004 по 2010 год Даудов служил в чеченской милиции (начинал карьеру как командир роты полка патрульно-постовой службы, закончил в качестве начальник ОВД по Шалинскому району). На сайте «Единой России» в его биографии говорится, что Даудов участвовал в следующих операциях против бандитов:

  • лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова в 2006 году;
  • в том же году возглавил операцию по ликвидации братьев Мускиевых (один из них, Иса Мускиев, был известен как «эмир Халид» и считался «куратором» бандгрупп, действовавших на территории Шалинского, Курчалоевского районов и города Аргун);
  • в следующем году нейтрализовал бригадного генерала Ичкерии Тахира Батаева (самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия была ликвидирована, на ее основе была создана запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ»);
  • в 2007-м нашел вице-премьера Ичкерии и «эмира Веденского района» Сулеймана Имурзаева (взял на себя ответственность за взрыв 9 мая 2004-го, в результате которого погиб Ахмат Кадыров). Даудов организовал засаду против Имурзаева, он был убит во время этого столкновения.

В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.

Из биографии Даудова

Будучи председателем чеченского парламента, Даудов в 2016-м опубликовал в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) фотографию овчарки Кадырова с подписью, что у собаки «чешутся клыки» на российских оппозиционеров.

В том же году «Новая газета» писала об избиении Даудовым исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, но он сам опровергал это.

В 2017-м Даудов опубликовал в Instagram пост о псе «Шведе», которому нужно вырвать «пару клыков «мудрости» да язык укоротить до стандартных размеров». Главный редактор издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов (признан иноагентом) назвал этот пост угрозой в свой адрес, а также в адрес журналистов, освещающих события в Чечне.

В том же году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Даудова в причастности к издевательствам над гомосексуалистами в Чечне. Даудов в ответ заявил, что он «против этого» и считает такие проявления «признаком вырождения любого народа».

В 2021-м выступил автором законопроекта о запрете распространения в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Магомед Даудов Рамзан Кадыров Чечня парламент правительство
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО Политика, 20:02
Госдеп ответил на статью Reuters о готовности России к переговорам Политика, 19:54
Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки Политика, 19:51
На ЦИПР-2024 рассказали о планах цифрового вещания в ОАЭ Отрасли, 19:50
Эксперты обсудили инвестирование на конференции Альфа-банка РБК Отрасли, 19:47
Театр им. Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалоб активистов Общество, 19:43
В НАТО снова отказали Украине в приглашении вступить в альянс Политика, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА Спорт, 19:39
Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ Экономика, 19:22
Третья ракетка России разгромно проиграла в полуфинале турнира во Франции Спорт, 19:18
Автор проекта о запрете никабов заявил, что слова «никаб» в документе нет Политика, 19:15
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 19:14
Кадыров предложил назначить Даудова главой правительства Чечни Политика, 19:02
Газпромбанк отмечен шестью номинациями финансовой премии FINAWARD — 2024 Пресс-релиз, 19:01