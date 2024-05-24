Кадыров предложил назначить Даудова главой правительства Чечни

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, назначенный сегодня помощником Мишустина. Даудов ранее возглавлял чеченский парламент, Кадыров предложил назначить его на пост главы правительства

Магомед Даудов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сложивший свои полномочия 15 мая, представлен на должность председателя правительства (высший орган исполнительной власти в республике), сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями Председателя Правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат [его] кандидатуру», — написал глава республики.

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, сложивший свои полномочия 21 мая. Ранее сегодня Кадыров сообщил, что Хучиев был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Даудову 44 года. Он родился в Ставропольском крае, окончил школу № 1 в Курчалоевском районе Чечни. По первому образованию — экономист, выпускник Дагестанского государственного университета 2004 года. По второму — юрист (Махачкалинский институт финансов и права, 2009; Академия управления МВД России, 2011). С 2015 года он возглавлял парламент Чечни (высший законодательный однопалатный орган республики). В отставку с должности он подал 15 мая. По словам Даудова, решение было принято после совещания с Кадыровым.

Кадыров ранее рассказывал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». С 2004 по 2010 год Даудов служил в чеченской милиции (начинал карьеру как командир роты полка патрульно-постовой службы, закончил в качестве начальник ОВД по Шалинскому району). На сайте «Единой России» в его биографии говорится, что Даудов участвовал в следующих операциях против бандитов:

лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова в 2006 году;

в том же году возглавил операцию по ликвидации братьев Мускиевых (один из них, Иса Мускиев, был известен как «эмир Халид» и считался «куратором» бандгрупп, действовавших на территории Шалинского, Курчалоевского районов и города Аргун);

в следующем году нейтрализовал бригадного генерала Ичкерии Тахира Батаева (самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия была ликвидирована, на ее основе была создана запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ»);

в 2007-м нашел вице-премьера Ичкерии и «эмира Веденского района» Сулеймана Имурзаева (взял на себя ответственность за взрыв 9 мая 2004-го, в результате которого погиб Ахмат Кадыров). Даудов организовал засаду против Имурзаева, он был убит во время этого столкновения.

В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.