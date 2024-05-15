Кадыров назвал имя нового спикера парламента после ухода Даудова
Место спикера парламента Чечни вместо ушедшего в отставку Магомеда Даудова занял его заместитель Шаид Жамалдаев, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
«Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем парламента Чеченской республики сегодня же был избран наш дорогой и уважаемый Шаид Жамалдаев, соратник первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Знаю, что Шаид Вахаевич как опытный управленец легко справится с возложенными обязанностями», — сообщил Кадыров.
Даудов в своем телеграм-канале «Лорд» рассказал, что Жамалдаева избрали новым спикером путем тайного голосования. По мнению Даудова, новый председатель парламента «оправдает высокое доверие», оказанное ему Кадыровым.
44-летний Даудов возглавлял чеченский парламент с 2015 года. С 2004-го по 2010-й служил в местной милиции и участвовал «в уничтожении членов бандформирований», в это время получил звание Героя России. Потом перешел на работу в правительство Чечни, в том числе с 2012 по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.
В последнее время Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и т.д.
Жамалдаеву 69 лет, он родился в Северо-Казахстанской области (во время Великой Отечественной войны Казахстан был одним из регионов, куда депортировали чеченцев). Он агроном по профессии, учился в Горском сельскохозяйственном институте во Владикавказе. С конца 1970-х работал в сельскохозяйственной сфере Чечено-Ингушской республики.
В политике — с 2000 года, 12 лет был главой администрации Грозненского района Чечни. В 2013-м стал помощником главы республики, а затем министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2016-м был избран депутатом чеченского парламента.
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