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Политика ,  
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Экс-премьер Чечни стал помощником Мишустина

Кадыров: экс-глава правительства Чечни Хучиев назначен помощником Мишустина
Муслим Хучиев занимал должность главы чеченского правительства с 2018 года, однако ранее на этой неделе сложил полномочия. Кадыров сообщил, что он был назначен помощником Мишустина, и выразил благодарность премьеру за доверие
Муслим Хучиев
Муслим Хучиев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, сложивший свои полномочия 21 мая, назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, приложив соответствующее распоряжение за подписью Мишустина.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия. Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне», — подчеркнул Кадыров.

Он выразил благодарность Мишустину за принятое решение и отметил, что «достойные сыны чеченского народа верой и правдой служат в различных сферах государственного управления страны и приносят своим профессиональным трудом пользу нашей великой родине».

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия
Политика
Муслим Хучиев

Хучиев родился в 1971 году в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Получил высшее образование в МГУ и РАГС по специальностям «журналистика» и «государственное и муниципальное управление» в 1994 и 2009 годах соответственно, также — степень магистра по экономике в РАНХиГС в 2018 году.

В разное время работал на посту мэра Грозного, министра территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций и министра экономического, территориального развития и торговли Чечни. Хучиев был назначен председателем правительства региона в июне 2018 года. 21 мая этого года он объявил о сложении полномочий. Кадыров тогда заявил, что Хучиев ушел с поста в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности главы чеченского правительства был назначен Иса Тумхаджиев.

14 мая президент Владимир Путин назначил новое правительство, в котором Мишустин сохранил пост премьер-министра. Госдума за сутки до этого утвердила всех заместителей Мишустина, которых он внес на рассмотрение в парламент, на следующий день депутаты утвердили и все кандидатуры министров. 15 мая новое правительство провело первое заседание. О назначении помощников премьера в новом правительстве до Хучиева не сообщалось. В прошлом созыв помощниками Мишустина в том числе значились бывший глава ФАС Игорь Артемьев и бывший замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

Кандидат в министры сельского хозяйства &mdash;&nbsp;первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
Кандидат в министры транспорта &mdash;&nbsp;губернатор Курской области Роман Старовойт
Кандидат в министры спорта &mdash;&nbsp;губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Кандидат в министры энергетики &mdash;&nbsp;губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Кандидат в министры промышленности и торговли &mdash;&nbsp;губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Кандидат в министры сельского хозяйства &mdash;&nbsp;первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
Кандидат в министры транспорта &mdash;&nbsp;губернатор Курской области Роман Старовойт
Кандидат в министры спорта &mdash;&nbsp;губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Кандидат в министры энергетики &mdash;&nbsp;губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Кандидат в министры промышленности и торговли &mdash;&nbsp;губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Кандидат в министры сельского хозяйства — первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)
Кандидат в министры транспорта — губернатор Курской области Роман Старовойт
(Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)
Кандидат в министры спорта — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Кандидат в министры энергетики — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)
Кандидат в министры промышленности и торговли — губернатор Калининградской области Антон Алиханов
(Фото: Виталий Невар / ТАСС)

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Чечня помощник депутата Михаил Мишустин Рамзан Кадыров Муслим Хучиев
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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