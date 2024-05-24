Автор проекта о запрете никабов заявил, что слова «никаб» в документе нет

О подготовке законопроекта о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо, Матвеев сообщил в середине апреля. По его словам, слова «никаб» там нет, а штрафы за «спрятанное лицо» могут составить 10 тыс. руб.

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В так называемом законопроекте о запрете никабов слова «никаб» не будет, а минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тыс. руб., рассказал RTVI автор проекта, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

«В законопроекте не будет ни слова о никабах, парандже и масках полинезийских племен. В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности», — пояснил депутат.

Он также назвал хитрой позицию муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о готовности поддержать запрет никаба, если власти выявят связь его ношения с ростом риска экстремизма. «Давайте не будем втягивать себя в рассуждения о религиозной одежде, традиционна она или нет, пусть богословы спросят между собой. В наше время высоких рисков террористических угроз будем ставить вопрос о запрете на любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении. Плевать, религиозная она или антирелигиозная. Никаб это, тыква или маска Гая Фокса», — подчеркнул Матвеев.

По его словам, соответствующий законопроект скоро будет готов, а вместе с ним готовятся и поправки в КоАП. Согласно поправкам, минимальный штраф на нарушение новых требований может составить 10 тыс. руб. «Также обсуждается вопрос конфискации предмета нарушения при повторном нарушении», — отметил депутат.

Никаб — закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз, его носят часть мусульманок.

В середине апреля Матвеев опубликовал ответ МВД на свой запрос о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо (никаб, паранджа), в том числе с целью профилактики радикального исламизма. В нем было сказано, что ведомство не располагает «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности». Инициативу Матвеева по запрету никаба поддержал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Он напомнил, что подобные запреты уже введены в ряде центральноазиатских стран.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе. «Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — подчеркнул он. По словам Аляутдинова, вопрос ношения никаба остается дискуссионным. «Но важно заметить, что никто из них никогда не заявлял о нежелательности данного элемента одежды и тем более о запрете его ношения», — добавил он.

Муфтий также заявил, что совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России готов обсудить связанные с ношением никаба вопросы с представителями власти. По его словам, организация «не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила» и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, «не будет вызывать негативного отношения у окружающих».