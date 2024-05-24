 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО

Орбан: Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО из-за конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия не намерена принимать участие в действиях НАТО, которые могут вовлечь альянс в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией, заявил Орбан. Также он сообщил о работе по переоценке роли страны в блоке
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Правительство Венгрии проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в ее военной миссии на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. «То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас даже больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своего рода настройкой подготовки к возможному прямому военному конфликту, мы смело можем назвать это: подготовка к вступлению Европы в войну», — подчеркнул политик (цитата по Internetfigyelo).

Вместе с тем он отметил, что существование европейских армий и подготовка к обороне необходимы для «сохранения мира». При этом, по его мнению, к войнам чаще всего приводит именно «слабость».

На вопрос о том, «остановится ли Россия после Украины», Орбан заявил, что в затяжном противостоянии Москва вряд ли не сможет победить, а силы НАТО сегодня несопоставимы с российскими.

Он добавил, что вероятность того, что сегодня кто-то осмелится напасть на страну — члена НАТО, крайне мала. При этом возможное столкновение России с НАТО он назвал «самым мрачным видением», поскольку это неизбежно приведет к ядерной войне. По его словам, в НАТО для Венгрии придумали термин «неучастник» из-за неодобрения страной позиции альянса по конфликту на Украине. «В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — заключил политик.

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
Политика
Петер Сийярто

Венгрия является членом НАТО с 1999 года. Страна попала под вторую волну расширения военного блока, тогда вместе с ней в альянс были приняты Чехия и Польша. После начала российской спецоперации на Украине Будапешт не раз выступал против выделения военной помощи Киеву и введения новых санкций против России. Вместе с тем в правительстве Орбана неоднократно заявляли, что расценивают отношения с Россией как партнерские, основанные на взаимных интересах.

Некоторые западные политики в последние месяцы предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

В Москве выступали против вмешательства НАТО в конфликт на Украине, указывая на возможность эскалации конфликта. НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Москвой, при этом такая политика не соответствует интересам населения стран — членов альянса, говорил в середине мая замглавы МИД России Сергей Рябков.

Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО
Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия НАТО Виктор Орбан Военная операция на Украине
Материалы по теме
Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине
Политика
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к войне с Россией
Политика
Орбан счел переговоры России и США условием для мира на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Центробанк оценил перегрев на рынке жилья в России Недвижимость, 17:03
За неделю российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ и восемь ракет SCALP-EG Политика, 16:52
Откажутся ли власти Грузии от закона об иноагентах из-за санкций США Политика, 16:49
Бизнес-ланч «Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом» Events, 16:47
Генерала Попова оставили в СИЗО Политика, 16:47
Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе Политика, 16:37
Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго Спорт, 16:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Карпин назвал состав сборной России на матч с Белоруссией Спорт, 16:21
Цены на аренду жилья в Москве на 20–40% превыcили ожидания арендаторов Недвижимость, 16:17
Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов Политика, 16:16
Появились кадры последствий удара по инфраструктуре под Харьковом Политика, 16:12
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая Общество, 16:09
Экс-премьер Чечни стал помощником Мишустина Политика, 16:05
В ЦБ разъяснили указ о компенсации ущерба от изъятия активов России в США Финансы, 16:03