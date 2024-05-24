Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО

Венгрия не намерена принимать участие в действиях НАТО, которые могут вовлечь альянс в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией, заявил Орбан. Также он сообщил о работе по переоценке роли страны в блоке

Виктор Орбан (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Правительство Венгрии проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в ее военной миссии на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. «То, что происходит сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, возможно, сейчас даже больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своего рода настройкой подготовки к возможному прямому военному конфликту, мы смело можем назвать это: подготовка к вступлению Европы в войну», — подчеркнул политик (цитата по Internetfigyelo).

Вместе с тем он отметил, что существование европейских армий и подготовка к обороне необходимы для «сохранения мира». При этом, по его мнению, к войнам чаще всего приводит именно «слабость».

На вопрос о том, «остановится ли Россия после Украины», Орбан заявил, что в затяжном противостоянии Москва вряд ли не сможет победить, а силы НАТО сегодня несопоставимы с российскими.

Он добавил, что вероятность того, что сегодня кто-то осмелится напасть на страну — члена НАТО, крайне мала. При этом возможное столкновение России с НАТО он назвал «самым мрачным видением», поскольку это неизбежно приведет к ядерной войне. По его словам, в НАТО для Венгрии придумали термин «неучастник» из-за неодобрения страной позиции альянса по конфликту на Украине. «В правительстве ведется достаточно большая работа над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне», — заключил политик.

Венгрия является членом НАТО с 1999 года. Страна попала под вторую волну расширения военного блока, тогда вместе с ней в альянс были приняты Чехия и Польша. После начала российской спецоперации на Украине Будапешт не раз выступал против выделения военной помощи Киеву и введения новых санкций против России. Вместе с тем в правительстве Орбана неоднократно заявляли, что расценивают отношения с Россией как партнерские, основанные на взаимных интересах.

Некоторые западные политики в последние месяцы предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

В Москве выступали против вмешательства НАТО в конфликт на Украине, указывая на возможность эскалации конфликта. НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Москвой, при этом такая политика не соответствует интересам населения стран — членов альянса, говорил в середине мая замглавы МИД России Сергей Рябков.