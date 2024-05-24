Боррель попросил Россию объяснить исчезновение буев

Боррель подержал возмущение Эстонии тем, что Россия убрала разграничили с Нарвы, и назвал этот поступок «частью линии провокационного поведения»

Вид на реку Нарва (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В Евросоюзе сочли провокацией России решение убрать часть пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит миссия ЕС в России.

Буи устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали по согласию сторон. В четверг эстонские пограничники сообщали, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.

Боррель отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией. «Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», — заявил европейский комиссар.

Боррель добавил, что считает такие действия неприемлемыми и «ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место».

МИД Эстонии в пятницу собирался вызвать российского временного поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему буев на Нарве.

Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город, на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.

17 мая Таллин объявил, что решил застроить участок земли, который в рамках договора о границе собралась отдать России в обмен на Саатсеский сапог. В российском МИДе по этому поводу РБК заявили, что это российская территория, какие-либо спекуляции о ее передаче Эстонии лишены смысла.

Саатсеский сапог — часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области, которая «вдается» в Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит построенная в советское время дорога Вярска — Саатсе, при движении по которой эстонские граждане пересекают российскую территорию.