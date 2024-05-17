Эстония застроит участок, который планировала отдать России

Эстония решила застроить участок земли, который в рамках договора о границе собралась отдать России в обмен на Саатсеский сапог. В Таллине решили, что подобные обмены невозможны «в ближайшие десятилетия или даже века»

Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Власти ⁠Эстонии решили застроить застроит участок на границе с Россией, который ранее планировалось обменять с Москвой на землю в Псковской области. Об этом сообщил министр внутренних дел республики на пресс-конференции правительства, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Министры иностранных дел России и Эстонии подписывали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в 2005 и 2014 годах, но документы так и не были ратифицированы.

«Тогда планировалось, что мы можем, например, получить так называемый Саатсеский сапог. Как вы знаете, этот участок сейчас в руках России, и жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей лесной земли где-то рядом с границей», — сказал Ляэнеметс.

По его словам, теперь «очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены». Поэтому власти Эстонии решили начать строительство приграничной инфраструктуры без учета достигнутых тогда соглашений.

Выделенный участок имеет протяженность 4 км. Проектирование и строительство границы пойдет с исключением из плана этой территории, «поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — отметил министр.

По его мнению, теперь «но люди смогут передвигаться по этой дороге, а не через территорию России, где нельзя останавливаться — один бог знает, что может случиться, если людям придется там остановиться и у России появится возможность, так сказать, применить силу на своей территории».

Саатсеский сапог (волость Сетомаа) — часть Печорского района Псковской области, которая заходит на эстонскую территорию. Москва и Таллин около 20 лет вели переговоры относительно договора о границе. В 2005 году документ подписали, но потом подписи пришлось отозвать из-за желания эстонской стороны включить в бумагу упоминания о Тартуском мирном договоре. По нему частью Эстонии признавался Печерский район Псковской области, который в 1944 году отошел России.