МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев
МИД Эстонии в пятницу вызовет российского поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему снятых Россией разграничительных буев на реке Нарве. Об этом глава министерства Маргус Цахна сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.
Заявление о том, что российские пограничники сняли разграничительные буи на Нарве, появилось на сайте министерства накануне.
По словам министра, Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, продолжая «противостоять враждебной деятельности России в Европе». «Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», — написал Цахна.
Буи, разграничивающие судоходные пути, устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали по согласию сторон.
В четверг эстонские пограничники сообщили, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев.
РБК направлял в четверг запрос в МИД России.
Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город, на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.
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