 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев

Вид на реку Нарву
Вид на реку Нарву (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

МИД Эстонии в пятницу вызовет российского поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему снятых Россией разграничительных буев на реке Нарве. Об этом глава министерства Маргус Цахна сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Заявление о том, что российские пограничники сняли разграничительные буи на Нарве, появилось на сайте министерства накануне.

По словам министра, Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, продолжая «противостоять враждебной деятельности России в Европе». «Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», — написал Цахна.

Эстония заявила, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарве
Политика
Вид на реку Нарва

Буи, разграничивающие судоходные пути, устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали по согласию сторон.

В четверг эстонские пограничники сообщили, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев.

РБК направлял в четверг запрос в МИД России.

Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город, на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Эстония граница посольство вызов Россия
Материалы по теме
Эстония заявила, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарве
Политика
МИД ответил на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога
Политика
МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Железный дровосек или «токсик»: как руководителю выражать свои эмоции Pro, 12:25
Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области Политика, 12:21
Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста Общество, 12:08
Почему британские железные дороги снова национализируют Pro, 12:04
ПСБ на ЦИПРе обсудил финансовые механизмы поддержки IТ-отрасли Пресс-релиз, 11:58
Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине Политика, 11:56
Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию Спорт, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдеры потеряли $390 млн за сутки из-за волатильности криптовалют Крипто, 11:54
В Белгородской области сбили дрон Общество, 11:52
Центр Москвы обогнал остальные округа по росту цен на новостройки за год Недвижимость, 11:49
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом Политика, 11:49
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год Инвестиции, 11:47
«Литрес» назвал самые популярные книги о вине у россиян Вино, 11:46
Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА Спорт, 11:45