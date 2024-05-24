МИД Эстонии вызовет российского поверенного из-за снятия пограничных буев

Вид на реку Нарву (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

МИД Эстонии в пятницу вызовет российского поверенного в делах, чтобы побеседовать на тему снятых Россией разграничительных буев на реке Нарве. Об этом глава министерства Маргус Цахна сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Заявление о том, что российские пограничники сняли разграничительные буи на Нарве, появилось на сайте министерства накануне.

По словам министра, Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, продолжая «противостоять враждебной деятельности России в Европе». «Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах», — написал Цахна.

Буи, разграничивающие судоходные пути, устанавливают каждую весну. До 2022 года это делали по согласию сторон.

В четверг эстонские пограничники сообщили, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев.

РБК направлял в четверг запрос в МИД России.