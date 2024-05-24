Румыния решила выслать российского дипломата

Конкретную причину высылки в Бухаресте не назвали. Российская сторона пообещала ответить

Здание МИД Румынии (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

Румыния решила объявить российского дипломата персоной нон грата, заявив о нарушении им положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Об этом, как заявил румынский МИД, сегодня было объявлено временному поверенному в делах России.

В свою очередь официальный представитель министерства иностраных дел России Мария Захарова заявила РБК, что на это решение румынской стороны «будет дан ответ».

В предыдущий раз такой шаг Румыния предпринимала в августе 2022 года. Имя дипломата, как и в этот раз, не называлось.

Венская конвенция состоит из 53 статей и описывает международные договоренности о нормах и привилегиях работы дипломатических работников в странах, подписавших соглашение.

14 марта Европарламент принял резолюцию, в рамках которой призвал Москву вернуть Бухаресту оставшуюся часть национального достояния Румынии (91,5 т чистого золота, предметы культуры и исторические архивы), которое было отправлено в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах «для защиты от разрушения» во время Первой мировой войны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявления европейской стороны «наглостью» и добавил, что ЕС «украл у России» $300 млрд.