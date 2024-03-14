В ЕС потребовали от России вернуть Румынии ее золото

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные в Российскую империю во время Первой мировой войны. В ЕП оценили, что всего в России могло находиться 91,5 т румынского золота

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию «о возвращении румынских национальных сокровищ, незаконно присвоенных Россией». В документе, в частности, идет речь о вывезенном в Российскую Империю в 1916–1917 годах румынском золоте и исторических архивах.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах, — гласит резолюция. — Призывает Комиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».

В ЕП напомнили, что Первая мировая война вынудила румынское правительство доверить национальное достояние, включая золотой запас страны (в сумме 91,5 т золота), союзному государству в лице Российской Империи «для защиты от разрушения». Однако, несмотря на несколько попыток переговоров после войны, золото так и не было полностью возвращено Россией, «как это было юридически предусмотрено в официальном двустороннем соглашении между двумя государствами», говорится в резолюции.

Вместе с этим авторы документа признают, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах, но не золото.

С учетом средней цены Банка России за март, 91,5 т золота могли бы сегодня стоить порядка 579 млрд руб., или около $6,32 млрд.

В годы Первой мировой войны (1914–1918 годах) власти Королевства Румыния, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. Во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе румынских, была вывезена. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.

Так, одна из версий гласит, что летом 1918 года большевики отправили румынское золото в Казань, где оно вместе с другими ценностями, в том числе остатками золотого запаса самой Российской империи, попало в руки адмирала Александра Колчака. После расстрела адмирала в 1920 году часть так называемого «золото Колчака» так и не была найдена. Часть золотых запасов СССР удалось вернуть в ходе Гражданской войны, часть была вывезена за границу.

Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении золотого запаса. В ходе подписания в 2003 году политического договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между России и Румынией была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о румынском золоте.