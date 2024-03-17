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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о золоте Бухареста

Румынский МИД вызвал посла России в Бухаресте из-за слов о румынском золоте
Румынский МИД вызвал посла России в Бухаресте из-за комментариев о «румынском золоте». Ранее Европарламент призвал Россию вернуть ценности, которые были вывезены на фоне Первой мировой войны. Москва не согласилась с требованием
Валерий Кузьмин
Валерий Кузьмин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте, Валерия Кузьмина, из-за комментариев о «румынском золоте», сообщила пресс-служба МИД Румынии.

Дипломату «было передано глубокое недовольство румынской стороны» из-за того, как российская сторона рассматривает тему вывезенных ценностей, заявили в Бухаресте.

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14 марта Европарламент принял резолюцию, в рамках которой призвал Москву вернуть Бухаресту оставшуюся часть национального достояния Румынии (91,5 т чистого золота, предметы культуры и исторические архивы), которое было отправлено в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах «для защиты от разрушения» во время Первой мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требование вернуть Румынии золото, напомнила о том, что правительство СССР в 1935 году в качестве «знака доброй воли» направило в Бухарест 1436 т ценностей, которые остались со времен Российской империи.

Она напомнила, что СССР в 1949 году простил долг Румынии за «беды и разрушения» в годы Великой Отечественной, когда Бухарест выступал на стороне Берлина. Захарова отметила, что речь идет о $300 млн репараций, или около $4 млрд по текущему курсу.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах», — подсчитала Захарова. Дипломат упомянула, что глава социалистической Румынии Николае Чаушеску писал о репатриации 80% королевского запаса в Румынию в 1948–1949 годах.

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Румыния вступила в Первую мировую войну в августе 1916 года на стороне стран Антанты (России, Франции и Великобритании) и их союзников против Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи). Кампания для румынской армии оказалась неудачной, и уже в декабре 1916 года германские войска вошли в Бухарест. Оставшиеся части отступили на северо-восток страны, где продолжили сопротивление вплоть до подписания Фокшанского перемирия в декабре 1917 года.

Румыния была вынуждена эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. На фоне подписания Советской Россией Брестского мира с Центральным блоком в марте 1918 года, румынским властям пришлось пойти на подписание сепаратного мирного договора в мае 1918 года. После поражения Германии в ноябре 1918 года договор был аннулирован, а Румыния впоследствии значительно увеличила свою территорию преимущественно за счет бывших земель Австро-Венгрии.

Однако, во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе и румынских, была вывезена. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные точки зрения, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.

В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявления европейской стороны «наглостью» и напомнил, что ЕС «украл у России» $300 млрд.

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Георгий Смирнов
посол России МИД Румыния
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