Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
Румыния объявила о высылке одного российского дипломата, сообщается на сайте МИДа страны.
Персоной нон грата по распоряжению министра Богдана Ауреску объявили одного из сотрудников посольства в Бухаресте (его имя не сообщается). «Такое решение было принято с учетом несовместимости действий представителя, в соответствие с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — отмечается в сообщении МИДа.
Высланный дипломат должен покинуть Румынию в течение недели.
РБК направил запрос в посольство России в Румынии.
В этом году Румыния уже высылала российских дипломатов: в начале апреля Бухарест объявил персонами нон грата десятерых сотрудников дипмиссии. В ответ Москва выслала такое же число румынских дипломатов.
На следующий день после этого у посольства России в Бухаресте произошло ДТП. В забор, который окружает здание, врезался автомобиль, который затем загорелся. Водитель погиб. Как отмечал местный портал News.ro, накануне аварии у здания посольства прошла акция протеста из-за событий на Украине.
Другие страны также не раз объявляли российских дипломатов персонами нон грата. Всего, по подсчетам РБК, к началу августа 2022-го из разных государств выслали более полутысячи дипломатов России (больше, чем за предыдущие 20 лет). Москва же выступила с ответными действиями в отношении более 300 сотрудников зарубежных дипмиссий (пока рекорд по числу персон нон грата был поставлен в 2016-м, тогда из России выслали около 800 иностранных дипломатов).