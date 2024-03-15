Медведев «послал» ЕС после требования вернуть румынское золото

Медведев послал ЕС в ответ на резолюцию о возврате золота Румынии

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Евросоюз можно «только послать» в ответ на требование вернуть румынское золото, переданного России в 1916–1917 годах. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте».

Он назвал подобные заявления «наглостью» и напомнил, что Евросоюз «украл у России» $300 млрд. Речь идет об активах страны, которые западные страны заблокировали после начала военной операции на Украине.

«Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — написал Медведев.

Ранее Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные в Российскую империю во время Первой мировой войны. По оценке ЕП, в России могло находиться 91,5 т румынского золота.