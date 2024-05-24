Китай предупредил Тайвань об игре с огнем на грани войны

Власти Тайваня подходят к «опасному порогу войны» из-за «открытой пропаганды теории двух государств», заявило Минобороны Китая. Президент острова пообещал защитить стабильность и демократию и назвал угрозой военные учения Пекина

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Руководство Тайваня полагается на внешние силы в стремлении к независимости острова, что подводит к «опасной ситуации войны», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Его заявление приводит CCTV.

По его словам, нынешняя власть Тайваня бросила вызов принципу «одного Китая», «открыто пропагандируя теорию двух государств, пытаясь добиться независимости силой при поддержке зарубежных стран и подталкивая соотечественников к опасной ситуации войны». «Это настоящая игра с огнем, а те, кто играет с огнем, сами себя поджигают», — сказал У Цянь.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) предпринимает практические действия по защите суверенитета и территориальной целостности, и, как только начнется «провозглашение независимости Тайваня», НОАК «будет на шаг впереди до достижения полного воссоединения страны», предупредил он.

Целью учения НОАК, которые начались 23 мая, является «проверка боевых возможностей войск в совместных операциях», отметил У Цянь. В частности, речь идет о морском и воздушном патрулировании, захвате контроля над ситуацией во время боевых действий и точечном наведении на цели. Минобороны Тайваня сообщало, что в маневрах были задействованы порядка 15 военных кораблей, 16 судов военно-морской полиции, 42 военных самолета, а также впервые использовались боевые патроны.

После коммунистической революции в Китае правившая до этого партия Гоминьдан перебралась в 1949 году на Тайвань. Пекин считает остров китайской провинцией, Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы». В национальной оборонной стратегии КНР не исключено силовое решение тайваньского вопроса при отсутствии продвижения мирных усилий по воссоединению. В частности, такое решение может быть принято в случае вмешательства внешних сил и сторонников независимости острова.

20 мая состоялась инаугурация президента Тайваня Лай Циндэ. В своей речи он пообещал защитить стабильность и демократию и заявил об угрозе региональному миру из-за учений НОАК.

После посещения Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года власти регулярно сообщают о приближении китайских военных. В Пекине расценивают визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости острова. В сентябре 2023 года власти Тайваня зафиксировали приближение более 100 самолетов и девяти кораблей НОАК.