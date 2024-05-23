Тайвань привел армию в режим повышенной готовности из-за учений Китая

На Тайване военных привели в режим повышенной готовности из-за учений Китая

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Тайвань поднял истребители и привел в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные подразделения из-за военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Минобороны острова.

В ведомстве подчеркнули, что действия Китая «не способствуют миру и стабильности в Тайваньском проливе».

По данным Минобороны, за день военные зафиксировали возле острова около 50 истребителей и других летательных аппаратов НОАК. Порядка 35 из них «нарушили воздушное пространство» — пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной границей с Китаем.

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы», предложенную Пекином.

Учения Китая пройдут с 23 по 24 мая. В них задействованы армия, флот, ракетные войска и другие виды сил. Цель маневров — проверить «реальные боевые возможности войск на театре военных действий в совместных операциях».