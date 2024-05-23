На Тайване заметили 73 китайских корабля и самолета после начала учений

Тайваньские власти засекли у острова 31 военный корабль и 42 самолета. Военнослужащие Китая не использовали в ходе учений, начавшихся утром 23 мая, боевые патроны

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В военных учениях Китая приняли участие по крайней мере 15 военных кораблей и 16 судов военно-морской полиции, сообщает BBC со ссылкой на Минобороны Тайваня.

По данным ведомства, в учениях Китая приняли участие 42 военных самолета. До сих пор учения проводились в «прилежащей зоне» острова, примерно в 24 милях (38,6 км) от тайваньского берега. Как уточнили представители министерства, до сих пор китайские военные не использовали в ходе учений боевые патроны.

Как заявили в Минобороны Китая, учения пройдут с 23 по 24 мая. Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии страны (НОАК) задействовало армию, флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и другие виды сил.

Цель учений — проверить «реальные боевые возможности войск на театре военных действий в совместных операциях». В частности, речь идет о морском и воздушном патрулировании, захвате контроля над ситуацией во время боевых действий и точечном наведении на цели.

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы», предложенную Пекином.



В «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключил силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

В ответ на проведение учений Минобороны Тайваня заявило, что направило силы, в том числе самолеты и военные корабли, к берегам острова для реагирования на действия НОАК. Как уточнило ведомство, власти региона не стремятся к конфликтам, но будут защищать свою страну и родину.

Президент Тайваня Лай Циндэ пообещал защитить стабильность и демократию. По его словам, учения НОАК угрожают региональному миру, но он уверен в своей способности сохранить независимость Тайваня, которую китайские власти не признают. За несколько дней до учений, 20 мая, прошла инаугурация Лая Цин-дэ в качестве президента.

Власти Тайваня регулярно сообщают о приближении к острову китайских военных после того, как Тайвань в августе 2022 года посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку его независимости.

В сентябре 2023 года к Тайваню приблизились свыше сотни самолетов и девять кораблей НОАК. Тогда 40 из самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО острова.