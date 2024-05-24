Армения и Азербайджан передали пограничникам охрану участка новой границы

Ереван и Баку передали пограничникам охрану участка границы в Тавушской области

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Армения и Азербайджан отвели войска из Тавушской области, где будет проходить граница двух стран, и передали охрану пограничникам, сообщила армянская Служба национальной безопасности (СНБ).

Тавушская область — регион на северо-востоке Армении. В апреле Ереван и Баку договорились, что там будут проходить работы по делимитации границы. Согласно договоренностям, азербайджанской стороне должны перейти территории четырех тавушских сел.

«С 24 мая этого года пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения официально берут на себя охрану 1,9 км населенного пункта Беркабер Тавушской области, 4,9 км участков населенных пунктов Воскепар и Баганис государственной границы Республики Армения», — говорится в сообщении Службы нацбезопасности Армении.

Охраной пограничных участков со стороны Азербайджана с 24 мая будут заниматься подразделения Государственной пограничной службы республики.

Охрана участка госграницы в 5,8 км от села Киранц до 24 июля текущего года будет осуществляться по переходной схеме, добавили в СНБ.

В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. По его словам, власти намерены вернуть границы, которые были на момент распада СССР.

Планы делимитации границ с Азербайджаном вызвали многотысячные митинги в Армении. На фоне протестов 11 мая в Казахстане состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Стороны договорились дальше обсуждать проект мирного соглашения и «оставшиеся открытые вопросы, по которым все еще существуют разногласия».

Ереван и Баку заявляли о намерении заключить мирный договор до конца 2024 года.