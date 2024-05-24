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Политика ,  
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Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова

«Ъ»: суд рассмотрит просьбу защиты об освобождении генерала Попова
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Минобороны России)

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит ходатайства следствия и защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила газета «Коммерсантъ».

Как ожидается, 24 мая суд рассмотрит жалобу адвоката Сергея Буйновского. Ходатайство следствия об изменении заключения под стражу на домашний арест запланировано на понедельник, 27 мая.

235-й гарнизонный военный суд 17 мая отправил Попова под арест на два месяца. Это решение обжаловали обе стороны.

СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест
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Иван Попов

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на общую сумму 130 млн руб. в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

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Теги
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