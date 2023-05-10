Киев ответил на сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного

В течение недели появилось три сообщения о «ликвидации» украинских командующих, все эти военные живы, заявили в Киеве. Утром 10 мая в российских телеграм-каналах распространялись сообщения о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного

Анна Маляр (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Сообщения о ликвидации украинских командующих, которые распространяются в российском информационном поле, не соответствуют действительности, заявила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в течение недели появилось три подобных сообщения.

«Все живы», — подчеркнула Маляр.

Как считает замминистра, такая информация распространяется для поднятия боевого духа российской армии и деморализации украинских войск.

Как пишет «Страна.ua», Маляр опубликовала этот пост после того, как с утра 10 мая в «российских телеграм-каналах» начала появляться информация якобы о «гибели главнокомандующего ВСУ» Валерия Залужного.

В этот же день стало известно, что Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Как сообщил глава комитета Роб Бауэр, накануне он получил от главкома письмо, в котором тот проинформировал, что «ввиду напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет участвовать в мероприятии, в том числе дистанционно.

В начале мая Украина также опровергла гибель командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры. О том, что силы ЧВК «Вагенр» уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился украинский военный, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает», — заявил после этого спикер командования сил теробороны ВСУ Денис Зелинский.