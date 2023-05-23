Гладков: из сел Козинка и Глотово после атаки диверсантов вывезли около 100 человек

Из белгородского села после атаки диверсантов вывезли еще одну раненую

Фото: Яндекс.Карты

Власти вывезли еще одну раненую женщину в состоянии средней тяжести с территории, подвергшейся атаке украинских диверсантов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице № 2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости», — уточнил он.

Гладков рассказал, что из Глотово и Козинки вывезли около 100 человек, «среди них есть лежачие и дети».

22 мая в приграничный Грайвороновский городской округ проникла диверсионная группа. Под обстрел попали свыше десяти населенных пунктов. В Белгородской области был введен режим контртеррористической операции, на следующий день зачистка диверсантов продолжилась. Гладков сообщал о 12 раненых.

23 мая Минобороны России сообщило о разгроме диверсантов.

В Кремле заявили, что цель диверсии — отвлечь «внимание от бахмутского направления» и преуменьшить эффект от потери Артемовска. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что Киев к произошедшему «непосредственного отношения» не имеет.