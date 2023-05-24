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Парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о Керченском проливе

Парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о Керченском проливе и Азовском море
Россия денонсирует соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, следует из нового распоряжения президента. Киев со своей стороны расторг это соглашение в феврале
Керченский пролив
Керченский пролив (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российский парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина, которым он назначил замминистра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента по этому вопросу в парламенте, сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — цитирует ТАСС распоряжение президента.

Соответствующее соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе.

Украина денонсировала это соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море в феврале 2023 года, тогда же Киев расторг соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, которое было подписано в апреле 2001 года в Стамбуле. В обязанности этой группы входили обеспечение безопасности в Черном море, проведение совместных учений и операций по защите окружающей среды.

После начала спецоперации России на Украине Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и также расторг несколько других соглашений — в частности, о сотрудничестве в изучении космоса, об учреждении Международного центра научной и технической информации, соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Азовское море Керченский пролив парламент Украина
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