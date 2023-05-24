Глава британского Минобороны тайно посетил Киев

Встреча Бена Уоллеса с министром обороны Украины Алексеем Резниковым (Фото: министерство обороны Украины / Reuters)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев, его визит не анонсировался, сообщает УНИАН.

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, он обсудил с британским коллегой перспективу членства Украины в НАТО в контексте предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. «В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Резников.

Он поблагодарил британского коллегу и Лондон за военную помощь.

«А еще переданы такие «вкусности», как Storm Shadow и многое другое, о чем я пока не могу сказать», — заявил Резников по итогам встречи с Уоллесом, его слова приводит «Страна.ua».

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