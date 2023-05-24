Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

Россия не выполняет условия зерновой сделки и не допускает корабли для вывоза продукции в один из украинских портов, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

«Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе», — сказал он.

Миллер добавил, что Вашингтон призывает Москву «не держать в заложниках» глобальные поставки продовольствия.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что украинские порты Николаев и Ольвия не возобновят работу полноценно, несмотря на достижение договоренности о выходе из них находящихся там турецких судов. Он пояснил, что корабли пока могут выходить из портов. но не заходить в них.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после чего несколько раз продлевали. В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля.

Москва требовала исполнения части сделки, которая предусматривает снятие ограничений на экспорт российской продукций, в частности переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT. В ООН говорили, что операции с банком можно проводить и вне этой платежной системы.