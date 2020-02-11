Зеленский назвал преувеличением влияние Сороса на Украину

Украинский лидер назвал информацию о влиянии миллиардера Джорджа Сороса на Украину преувеличением. Ранее правительство Украины критиковали за большое количество политиков, получавших гранты фондов Сороса

Джордж Сорос (Фото: Ronald Zak / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует влияния американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом украинский лидер заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что это все [слухи о влиянии Сороса на Украину] преувеличение», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что он не знаком с Джорджем Соросом и «точно не один из «соросят».

Термином «соросята» первоначально на Украине называли политических и общественных деятелей, которые получают гранты от фондов Сороса. Позже так стали называть всех получателей западных грантов. Как правило, термин используется для обозначения человека, подверженного влиянию Запада.

По данным издания Страна.ua, после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, получатели западных грантов заняли большое количество постов в структурах власти. Это встретило критику в политических кругах страны.