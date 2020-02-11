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Политика ,  
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Зеленский назвал преувеличением влияние Сороса на Украину

Украинский лидер назвал информацию о влиянии миллиардера Джорджа Сороса на Украину преувеличением. Ранее правительство Украины критиковали за большое количество политиков, получавших гранты фондов Сороса
Джордж Сорос (Фото: Ronald Zak / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует влияния американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом украинский лидер заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что это все [слухи о влиянии Сороса на Украину] преувеличение», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что он не знаком с Джорджем Соросом и «точно не один из «соросят».

Термином «соросята» первоначально на Украине называли политических и общественных деятелей, которые получают гранты от фондов Сороса. Позже так стали называть всех получателей западных грантов. Как правило, термин используется для обозначения человека, подверженного влиянию Запада.

По данным издания Страна.ua, после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, получатели западных грантов заняли большое количество постов в структурах власти. Это встретило критику в политических кругах страны.

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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович ранее обвинял «ставленников Сороса» в намерении «распродать украинскую землю» в ходе конфликта на востоке Украины. Он утверждал, что Украину намеренно втянули в конфликт и подводят к продаже своей территории. «А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти», — сказал Рабинович.

В интервью Владимир Зеленский отметил положительные стороны присутствия грантополучателей фондов Сороса в правительстве. «Если нет другой точки зрения, то иногда могут быть роковые ошибки. <...> Поэтому мне кажется, что должны быть разные — и «соросята», и «антисоросята», если хотите так их называть», — отметил президент.

По его словам, действующее правительство было сформировано из молодых людей с западным образованием, которые не заинтересованы брать взятки. Также в нем присутствуют и опытные политики, «понимающие в «аппаратке» этой, в вертикали [власти]», сказал украинский лидер.

Джорджа Сороса многократно обвиняли во вмешательстве в дела других стран с помощью финансируемых им некоммерческих организаций и фондов. В частности, его активно критикует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Среди прочего он обвинял Сороса в намерении вмешаться в выборы страны с помощью проплачивания публикаций в СМИ и пропаганды, сообщал «Коммерсантъ».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Джордж Сорос, Украина, Владимир Зеленский, политическое влияние
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