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Россия запретила въезд в страну 154 членам палаты лордов Британии

В российском МИДе ограничения объяснили ответными мерами на санкции против «почти всего» состава Совета Федерации
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия запретила въезд в страну 154 членам палаты лордов британского парламента в ответ на санкции против «почти всего» состава Совета Федерации России. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

«В ответ на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента», — сказано в сообщении.

В санкционный список, в частности, попали председатель палаты лордов Джон Макфолл, а также множество членов консервативной партии (возглавляемой главой правительства Борисом Джонсоном). По версии МИДа, указанные лица «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии». Всем им отныне запрещен въезд в Россию.

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Фото:Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине страны Запада, в том числе ЕС, США и Великобритания, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Великобритания, в частности, 15 мая ввела санкции против 345 россиян, среди которых было множество членов Совета Федерации, а также российский премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

В марте Лондон продолжил включать в санкционные списки российских предпринимателей, чиновников, политиков и компании. Под ограничения попали в числе прочих владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович, президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Русала» Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

24.02–24.05. Инфографика
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В последний раз Британия обновляла санкционный список 13 апреля, тогда он пополнился еще 206 российскими физическими лицами и организациями. Под ограничения, в том числе, попили крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.

Власти России санкции западных государств называли незаконными и обещали отвечать на них. В частности, под ответные ограничения Москвы уже попадали многие зарубежные политики, бизнесмены и деятели культуры. Россия также перевела оплату за газ в рубли и объявила о ряде других мер в отношении недружественных стран.

Медведев ранее предупреждал, что из-за санкций против России мир может столкнуться с логистическим, энергетическим, финансовым и продовольственным кризисами, новыми региональными конфликтами и активизацией террористов. По его словам, в результате также могут появиться «новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».

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Великобритания санкции палата лордов Военная операция на Украине
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