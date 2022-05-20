Трасс отвергла стремление Британии к смене власти в России

Глава МИД Британии Трасс: Лондон и Вашингтон не стремятся к смене власти в России

Лондон и Вашингтон не предпринимают усилий для смены власти в России, заявила Трасс. Ранее Байден сказал, что Путин больше не может оставаться у власти, в Белом доме пояснили, что он имел в виду влияние на соседние страны

Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Великобритания и Соединенные Штаты не ставят целью своей политики смену власти в России, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс в интервью Corriere della Sera.

«Мы не стремимся к смене режима, но мы должны сделать так, чтобы Россия больше не могла совершать эти акты агрессии», — сказала она.

В канцелярии британского премьер-министра ранее подчеркнули, что Лондон хочет лишь «остановить Россию стремящуюся подчинить демократическую страну». «Таков был наш посыл на протяжении всего времени», — говорилось в сообщении.

В конце марта американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве сказал: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме заверили, что тот не призывал к смене российский власти, а имел в виду «власть над соседями» России. Байден также отверг предположение, что подразумевал смену власти в России.

США не заинтересованы в смене власти в России, заверила в начале апреля американский вице-президент Камалла Харрис. «Это не наша политика. Точка», — сказала она.

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В Кремле тогда отметили, что не знают смысла слов президента США, однако назвали его «жертвой множества заблуждений». Представитель российского президента Дмитрий Песков добавил, что вопрос о находящихся у власти России людей решают россияне во время выборов, а не правительства иных стран. «В целом, конечно, это выступление и те пассажи выступления, которые касаются России, поражают, если не сказать худшего», — подчеркнул Песков.