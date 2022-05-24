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Кремль не получал итальянский план по урегулированию на Украине

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Кремле пока не ознакомились с предложениями Италии по мирному урегулированию на Украине, но рассчитывают, что они будут доведены по дипканалам в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас и мы сможем с ним ознакомиться», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

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Российский МИД подтвердил получение плана Италии накануне, 23 мая. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко уточнил, что оценку инициативам Рима министерство даст после их изучения.

Публично план не раскрывали, однако, по информации La Repubblica, он включает четыре этапа. Начать предлагается с прекращения огня и демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН, затем перейти к переговорам о статусе Украины, предполагающим вступление в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО.

Третий этап предполагает заключение двустороннего соглашения относительно Крыма и Донбасса между Россией и Украиной, по которому «спорные территории» получат автономию и право самим обеспечивать свою безопасность, но суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Заключительным этапом станет заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, затем последует вывод российских войск с Украины, следует из документа.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что предложения Италии не предусматривают основных интересов России и служат попыткой помочь Киеву «сохранить хоть какое-то лицо». При этом предложение об автономии Донбасса в составе Украины он назвал «явный бредом» и «дешевым прожектерством», а предложение об автономии Крыма — оскорблением в адрес России.

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