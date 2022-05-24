Лавров призвал снять зависимость России от Запада в критических отраслях

Россия должна перестать зависеть от поставок из западных стран в критически важных отраслях промышленности, заявил глава МИДа Сергей Лавров во время выступления в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру», стенограмма мероприятия опубликована на сайте российского МИДа.

«Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — сказал министр.

Он добавил, что в будущем Россия намерена полагаться только на себя и на те страны, «которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». По словам министра, решение будут принимать исходя из того, какие формы сотрудничества предложит Запад, и сделает ли он это вообще.

Ранее в конца марта, выступая в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), Лавров призвал увеличить степень локализации производства комбайнов, самолетов и комплектующих. Он напомнил, что западные лизингодатели изъяли часть самолетов у российских авиакомпаний.

Тогда же министр отметил, что, несмотря на планы снизить зависимость, Россия готова в будущем сотрудничать с Западом, но только на равных условиях. Сейчас российские власти работают над прояснением отношений с остальным миром, добавил он.

«Ясность, которая будет опираться на отсутствие какой-либо зависимости нас от Запада на будущее. Если будут хотеть сотрудничать, конечно, мы от этого не будем уходить, если на равных, и в наших интересах, и в их интересах, если будет такой баланс интересов», — заключил глава МИДа.

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Ранее, 19 мая, председатель Национального антикоррупционного комитета и члена Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что «некоторые руководители» стремятся «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, иглу».



В ответ сенатор и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что программа импортозамения в России полностью провалилась. О том, что ее необходимо пересмотреть и привести в соответствие с текущими потребностями, говорила и председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», — отмечала она. При этом спикер палаты подчеркивала, что товар можно считать импортозамещенным, только если он производится в России на все 100%.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался поддержать эту точку зрения, но признал, что невыполненные планы у страны есть. При этом он подчеркнул, что сейчас России приходится существовать в «агрессивных условиях».

«Нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме, с учетом тех условий, в которых мы существуем», — говорил он.