Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

МИД Объединенных Арабских Эмиратов назвал нападение «актами вандализма», не уточнив, что именно произошло. Ранее ряд арабских СМИ сообщил о взрывах в порту Фуджейры, однако эту информацию опровергали в правительстве эмирата

Фото: Steve Crisp / Reuters

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.

«Диверсионные операции не повлекли за собой человеческих жертв или травм, также не произошло какой-либо утечки вредных веществ или топлива с этих судов», — говорится в сообщении. Саму атаку МИД назвал «актами вандализма», не уточнив, что именно произошло.

Власти ОАЭ уже приняли все необходимые меры и начали расследование инцидента в сотрудничестве с местными и международными органами. Работа в порту Фуджейра ведется штатно, в обычном режиме, без каких-либо перерывов.

Ранее 12 мая ряд арабских СМИ сообщил о том, что в порту Фуджейра прогремели мощные взрывы. Агентство Tansim указывало со ссылкой на источники, что на нескольких пришвартованных нефтетанкерах произошел пожар. Информацию о взрывах позже опровергли представители правительства эмирата Фуджейра.