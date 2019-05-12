Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
«Диверсионные операции не повлекли за собой человеческих жертв или травм, также не произошло какой-либо утечки вредных веществ или топлива с этих судов», — говорится в сообщении. Саму атаку МИД назвал «актами вандализма», не уточнив, что именно произошло.
Власти ОАЭ уже приняли все необходимые меры и начали расследование инцидента в сотрудничестве с местными и международными органами. Работа в порту Фуджейра ведется штатно, в обычном режиме, без каких-либо перерывов.
Ранее 12 мая ряд арабских СМИ сообщил о том, что в порту Фуджейра прогремели мощные взрывы. Агентство Tansim указывало со ссылкой на источники, что на нескольких пришвартованных нефтетанкерах произошел пожар. Информацию о взрывах позже опровергли представители правительства эмирата Фуджейра.