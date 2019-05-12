В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,03 64,59 EUR Нал. 74,06 72,49 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 437,80 +278,20 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Школьник из Москвы завоевал золото на азиатской физической олимпиаде Общество, 12:34 «ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение по переходу де Хеа Спорт, 12:10 Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко Общество, 12:06 В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов Общество, 12:06 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 12:05 Жена петербургского депутата Резника заявила о сердечном приступе у мужа Общество, 11:43 В России вступили в силу новые правила получения детских пособий Общество, 11:39 Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Общество, 11:11 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 10:35 Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов Общество, 10:20 Международная федерация хоккея объяснила изменение формата полуфиналов ЧМ Общество, 10:17 СМИ опубликовали видео с места взрыва газа в доме под Ростовом Общество, 10:07 СМИ сообщили о планах Южной Кореи разработать боевые роботы к 2024 году Технологии и медиа, 09:29 Прощание с Сергеем Доренко отменили Общество, 08:52
Общество ,  
0 
В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов
По информации собеседников агентства Tasnim, в порту загорелось от семи до десяти танкеров. Является это причиной или последствием взрывов, собеседники не уточняют
Фото: Kamran Jebreili / AP

На рассвете 12 мая в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) произошло несколько взрывов. Об этом со ссылкой на источники в Персидском заливе сообщает телеканал Al-Mayadeen. Агентству Tansim информацию об этом подтвердили неназванные собеседники.

По словам последних, в порту произошел пожар на нескольких пришвартованных там нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти, говорят источники агентства. Является пожар причиной или следствием взрывов, они не поясняют.

Хлопки собеседники агентства и телеканала называют «мощными», при этом силу взрывов они не называют.

Агентство Mehr указывает, что хлопки в порту произошли в период между 4:00 и 7:00 по местному времени. Что стало их причиной, неизвестно. При этом очевидцы, замечает агентство, рассказывают, что видели над районом, где находится порт, американские и французские самолеты. Об этом же со ссылкой на источники сообщает телеканал El Nashra.

Других подробностей о случившемся собеседники пока не приводят.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ОАЭ, взрывы, портовый город
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео с места взрыва газа в доме под Ростовом
Общество
В штате Мехико произошло четыре взрыва в районе производства пиротехники
Общество
В Колумбии четыре человека погибли после взрыва пороха в здании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter