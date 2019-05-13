Саудовская Аравия сообщила об атаке на два танкера с нефтью рядом с ОАЭ

Саудовская Аравия сообщила об атаке на два танкера с нефтью рядом с ОАЭ

Саудовская Аравия заявила о взрывах на двух нефтяных танкерах, пересекавших Персидский залив недалеко от побережья ОАЭ, сообщает правительственное новостное агентство Saudi Press Agency со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абдель Азиза аль-Фалеха.

Министр назвал атаку саботажем и сообщил, что оба танкера получили серьезные повреждения. Утечки нефти и при этом не было. В результате никто не пострадал.

Он отметил, что один из кораблей направлялся для погрузки саудовской нефти в порт Рас-Таннура. Предполагалось, что затем он отправится в США для отгрузки топлива клиентам нефтяной компании Saudi Aramco.

По словам министра, это нападение подрывает свободу морской навигации и безопасность поставок топлива для потребителей по всему миру.