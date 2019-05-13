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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Саудовская Аравия сообщила об атаке на два танкера с нефтью рядом с ОАЭ

Саудовская Аравия заявила о взрывах на двух нефтяных танкерах, пересекавших Персидский залив недалеко от побережья ОАЭ, сообщает правительственное новостное агентство Saudi Press Agency со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда бен Абдель Азиза аль-Фалеха.

Министр назвал атаку саботажем и сообщил, что оба танкера получили серьезные повреждения. Утечки нефти и при этом не было. В результате никто не пострадал.

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СМИ сообщили о нескольких взрывах в порту Фуджейра в ОАЭ

Он отметил, что один из кораблей направлялся для погрузки саудовской нефти в порт Рас-Таннура. Предполагалось, что затем он отправится в США для отгрузки топлива клиентам нефтяной компании Saudi Aramco.

По словам министра, это нападение подрывает свободу морской навигации и безопасность поставок топлива для потребителей по всему миру.

Это второе сообщение о взрывах на саудовских нефтяных танкерах. От семи до десяти из них пострадали 12 мая в порту Фуджейра в ОАЭ. Ответственность за происшедшее на себя никто не взял. Как отмечает Reuters, министр иностранных дел Ирана назвал взрывы на танкерах ужасными и беспокоящими, а также попросил начать расследование.

Теги: нефтетанкер, Саудовская Аравия, ОАЭ, Персидский залив
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