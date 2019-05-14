Нефть подорожала после атаки дронов на трубопровод в Саудовской Аравии

Нефть подорожала после атаки дронов на трубопровод в Саудовской Аравии

Несущие взрывчатку дроны атаковали две насосные станции Saudi Aramco на нефтепроводе «Восток — Запад». Эр-Рияд был вынужден остановить прокачку

Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

Нефтяные цены во вторник подскочили почти на доллар после того, как крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия заявила, что дроны атаковали две насосные станции, принадлежащие государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Так, нефть марки Brent, по данным на 15:00, торговалась на уровне $71,22 за баррель, что на 99 центов выше (плюс 1,4%) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. За баррель нефти марки WTI в это же время давали $61,71, что на 67 центов дороже (плюс 1,10%).

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник сообщил, что после атаки дронов на насосные станции Saudi Aramco была приостановлена прокачка по трубопроводу «Восток — Запад» для того, что оценить нанесенный ущерб и провести восстановительные работы, сообщает Reuters. По трубопроводу «Восток — Запад» нефть поступает из восточной провинции Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. Атака дронов вызвала пожар, с которым в итоге удалось справиться. По словам аль-Фалиха, экспорт нефти идет без перебоев. Министр назвал нападение терактом, направленным на дестабилизацию мирового рынка углеводородов.

Саудовская Аравия ранее заявила, что в минувшее воскресенье два ее нефтяных танкера подверглись нападению у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. В Вашингтоне заявили, что вероятным виновником является Иран, представители иранской стороны отрицают причастность к инциденту.

Кто стоит за атакой дронов, неясно. Bloomberg напоминает, что повстанцы-хуситы в соседнем Йемене, поддерживаемые Ираном, ранее заявляли, что атаковали с помощью беспилотников объекты в Саудовской Аравии. Эр-Рияд поддерживает правительственные войска Йемена, которые противостоят повстанцам-хуситам.