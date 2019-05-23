Минюст потребовал предоставить данные о назначенных Зеленским чиновниках

Министерство юстиции Украины направило запрос в администрацию президента Украины касательно ее новых руководителей. Вопросы ранее возникли по Андрею Богдану, который может попасть под закон о люстрации

Владимир Зеленский (Фото: Серг Гловный / ZUMA Wire / ТАСС)

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов в своем Facebook заявил, что направил в администрацию президента Украины разъяснение закона «Об очищении власти». По его словам, по закону там должны самостоятельно проверить, нет ли среди чиновников людей, подпадающих под люстрацию. Если есть, то их следует уволить, указал Петухов.

«В случае невыполнения требований закона «Об очищении власти» окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта», — сообщил замминистра юстиции.

Петухов подчеркнул, что в запросе нет ни капли политики. «Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста», — сказал он.

Зеленский назначил главой администрации Андрея Богдана. Последний работал в правительстве Николая Азарова, когда президентом был Виктор Янукович. Тогда он занимал должность заместителя министра Кабинета министров Украины — Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Поскольку это было в те годы, когда президентом являлся Виктор Янукович, Богдан попал под закон о люстрации.

Сам Богдан утверждает, что несправедливо был люстрирован. При этом он говорит, что может занимать должность главы президентской администрации, поскольку она не является государственной и не подпадает под общие правила.

Закон об очищении власти на Украине был принят в 2014 году. Он ограничивает доступ к государственной службе для лиц, которые занимали руководящие должности при Януковиче, противодействовал Евромайдану, а также подрывал основы национальной безопасности и обороны Украины.