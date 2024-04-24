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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей

ВСУ: в Одессе нанесен удар по месту хранения автомобилей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

По месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе нанесен удар, сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в телеграм-канале.

По данным ведомства, военных во время удара на месте не было.

Утром 24 апреля в Одессе включили сирены воздушной тревоги, затем в городе раздался взрыв. По данным «24 канала», взрывов было несколько, а после них в нескольких районах Одессы пропал свет.

В Одессе произошел взрыв
Политика
Фото:Nina Liashonok / Reuters

Ночью 23 апреля в Одессе также звучали взрывы. В области включили воздушную тревогу, а глава региональной военной администрации Олег Кипер призвал жителей пройти в укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей
В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей

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