Защита замминистра обороны Иванова отвергла обвинение в денежной взятке
Защита Иванова: в деле не фигурируют деньги в виде взятки
В деле о получении особо крупной взятки замминистром обороны Тимуром Ивановым не фигурируют деньги, заявил ТАСС адвокат Денис Балуев.
«Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма — свыше 1 млн руб., она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ», — рассказал адвокат. Он также опроверг слухи о том, что Иванову якобы вменяют госизмену.
Утром 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова на два месяца.
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