Число назначенных иноагентам штрафов за год выросло в 20 раз

В России за 2023 год иноагентам назначили в 20 раз больше штрафов, чем в 2022-м

В России в 2023 году суды назначили более 350 штрафов иноагентам и 101 штраф за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Число подобных штрафов выросло в разы. А количество штрафов по делам о дискредитации армии упало вдвое

Фото: РБК

Рост штрафов иноагентам

Число штрафов, выписанных по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента в 2023 году, выросло более чем в 20 раз — с 18 в 2022 году до 368, следует из статистики судебного департамента Верховного суда по рассмотрению дел по административным правонарушениям.

Общая сумма штрафов, выписанных за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП) в прошлом году, составила 25,1 млн руб. (здесь и далее речь идет о штрафах, наложенных по всем вынесенным постановлениям за год). В 2022 году иноагентам было назначено штрафов на 6,5 млн руб.

В частности, в 2023 году протоколы по ст. 19.34 КоАП составляли на признанных иноагентами ведущую Татьяну Лазареву, певца Моргенштерна, телеведущего Максима Галкина, историка и писательницу Тамару Эйдельман, бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) Любови Соболь, певицу Монеточку, музыканта Noize MC и других.

По данным Минюста, общее число лиц, признанных иноагентами, за 2023 год выросло на 227, на 1 января 2024 года в реестре значилось 742 гражданина и организации. По состоянию на 18 апреля их стало более 800.

До декабря 2022 года ст. 19.34 КоАП называлась «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». Она устанавливала административное наказание, применяемое в случае, если НКО ведет деятельность иноагента, но не включена в соответствующий реестр, если НКО включена в реестр, но распространяет материалы без специальной маркировки и так далее. Помимо этого, в Кодексе содержались еще несколько статей, прописывающих наказание для иноагентов: например, ст. 19.34.1 предусматривала санкции для СМИ-иноагентов, ст. 19.7.5-2 прописывала ответственность за непредставление сведений НКО-иноагентом, ст. 19.7.5-4 — за непредставление сведений физлицом-иноагентом. Однако в декабре 2022 года были приняты поправки в законодательство. Из ст. 19.34 были убраны упоминания НКО и СМИ, после этого ее положения стали касаться всех иноагентов. Одновременно перестали действовать другие «иноагентские» статьи КоАП. Санкции за нарушения остались прежними, однако число случаев, когда появляется основание для привлечения иноагентов к ответственности, увеличилось.

Пропаганда ЛГБТ и педофилии

По статьям КоАП, устанавливающим ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений, смены пола, педофилии, в том числе среди несовершеннолетних, в 2023 году был назначен 101 штраф на общую сумму почти 26 млн руб. Кроме того, были назначены четыре административных ареста.

До декабря 2022 года ст. 6.21 КоАП устанавливала ответственность только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2022 году по ней было назначено 16 штрафов на общую сумму почти 2 млн руб., в 2021 году — шесть, в 2020 году — восемь штрафов, в 2019 году — четыре.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. В начале марта движение также было включено в список экстремистских организаций российским Минюстом.

Но в конце 2022 года были приняты поправки в законодательство: теперь ст. 6.21 устанавливает ответственность за пропаганду ЛГБТ, а также смену пола среди людей всех возрастов, кроме того, добавились ст. 6.21.1 (пропаганда педофилии) и 6.21.2 (пропаганда среди несовершеннолетний ЛГБТ-отношений и смены пола), что объясняет рост приговоров по этой статье.

Дискредитация армии, призывы к санкциям и организация митингов

По относительной новой статье КоАП, устанавливающей ответственность за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3), в 2023 году было назначено 2353 штрафа. Статья была введена в КоАП почти сразу после начала спецоперации — 4 марта 2022 года. В тот же год по ней было назначено 4 439 административных штрафов, то есть почти в два раза больше, чем в 2023-м.

Еще 37 штрафов в прошлом году были назначены по статьям о призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2 КоАП) и о призывах к введению санкцию против россиян (ст. 20.3.4 КоАП). В статистике Судебного департамента даются сводные цифры по этим статьям, без разбивки на отдельные. Суммарный штраф по ним в 2023 году составил 2,1 млн руб.

Статья о призывах к нарушению территориальной целостности появилась в законодательстве в конце 2020 года, статья о санкциях — в марте 2022 года.

По статьям о публичной демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), а также по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП) было присуждено 4646 штрафов. Это примерно столько же, сколько и в 2022 году, — тогда выписали 4 684 штрафа.

Помимо этого, в 2023 году в 15 раз снизилось число административных штрафов, назначаемых по статье о нарушении порядка проведения митингов. Если в 2022 году таких штрафов было 13 936, то в прошлом году — всего 931.

Всего в 2023 году административному наказанию были подвергнуты 5 млн человек, следует из статистики Верховного суда. Из них штраф был назначен 3,5 млн человек, административный арест — 725,6 тыс., обязательные работы — 268,1 тыс. человек, административному выдворению подверглись 584 человека (речь о тех, для кого это было единственной мерой наказания).