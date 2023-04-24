Эксперты назвали страны, претендующие на место России на рынке вооружений

Южная Корея наращивает экспорт на рынки азиатского региона и Ближнего Востока, на которые могла бы претендовать и Россия, сообщили РБК военные эксперты

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Экспорт вооружений из Южной Кореи и Турции увеличивается на фоне роста военных расходов в мире и падения показателей экспорта российского оружия,сообщили РБК военные эксперты.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович пояснил, что в России оборонная промышленность сейчас сильнее сфокусирована на внутренний спрос, поэтому у Москвы «не так много возможностей выполнять экспортные заказы».

Он также отметил, что на рынке оружия происходит замещение российских товаров — чаще по политическим причинам, а не из-за плохого качества продукции или отсутствия предложения. Причем эта тенденция наблюдается не первый год.

Стефанович уточнил, что с Россией опасаются заключать контракты на поставку продуктов военного назначения в связи с угрозой вторичных санкций. С другой стороны, постепенно выстраиваются механизмы, которые позволяют эти санкции обходить либо минимизировать. Эксперт допустил, что, когда эти механизмы будут работать в полной мере, Россия сможет вернуться на мировые рынки.

«При этом некоторые страны, конечно, останутся в выигрыше, в первую очередь это Южная Корея, Турция, отчасти Израиль. Китай, хотя он тоже оказывается под давлением США. Также в определенной мере это Франция. Иран, наверное, никуда не пустят, хотя у него тоже есть что предложить», — отметил Стефанович. Южная Корея, Китай и Турция могут предложить практически весь спектр продукции военного назначения. «ПВО пока уступает российскому товару по каким-то характеристикам. Известно, что и у Турции, и у Южной Кореи есть разработки в этой сфере, но пока российский уровень остается более высоким», — считает он.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин сообщил, что Сеул поставляет на рынки широкую гамму вооружений: и самолеты, и танки, и различные артиллерийские системы, а Анкара активно проявляет себя в поставках беспилотных летательных аппаратов,, в частности Bayraktar.

Южная Корея и Турция становятся поставщиками для Польши и других стран, которые увеличивают расходы на оборону. «Южная Корея наращивает экспорт на рынки Индии, других стран Азиатского региона, Ближнего Востока, на которые могла бы претендовать и Россия», — отметил Лямин.

Также увеличивается доля экспорта из Китая. Пекин давно предлагает полную гамму вооружений — от спутников до кораблей, авиации, техники для сухопутных войск. «В принципе все [типы вооружений] могли поставить только Россия, США и Китай», — заключил Лямин.

Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на фоне роста военных расходов в мире падает объем экспорта российского вооружения.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года заявил, что, хотя значительная часть производимого вооружения направляется на собственные нужды, с начала года Россия поставила на мировые рынки военной продукции на $8 млрд.

SIPRI 24 апреля сообщил, что общемировые военные расходы в 2022 году выросли на 3,7% в реальном выражении и достигли нового максимума в $2,24 трлн. Самый стремительный рост трат на оборону произошел в Европе — на 13% за год. Россия за пять лет поставила оружие 47 странам, основным покупателем была Индия. В 2022 году Украина стала третьим в мире государством по объему импорта вооружений.