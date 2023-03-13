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SIPRI зафиксировал сокращение экспорта вооружений из России

SIPRI: экспорт оружия из России в 2018-2022 годах упал на 31%, доля на рынке составила 16%
Москва за 5 лет поставила оружие 47 странам, основной покупатель — Индия. Россия остается одним из лидеров по экспорту оружия, но ее доля на рынке снижается. В 2022 году Украина стала третьей в мире по объему импорта вооружений
Фото: Ronny Hartmann / Global Look Press
Фото: Ronny Hartmann / Global Look Press

США и Россия продолжают лидировать на мировом рынке поставщиков вооружений, однако за последние пять лет разрыв между ними значительно вырос, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, в 2018-2022 годах экспорт вооружений из Соединенных Штатов вырос на 14% по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля в глобальном объеме составила 40%. Продажи российского оружия за тот же период упали на 31%; страна занимает 16% мирового рынка по сравнению с 22% годом ранее.

На третьем месте среди крупнейших экспортеров вооружений оказалась Франция; по данным SIPRI, за пять лет страна довела свою долю на рынке с 7,1 до 11%. В первую пятерку вошли также Китай (5,2%) и Германия (4,2%).

В 2018–2022 годах Россия поставляла вооружения 47 странам. На региональном уровне 65% экспорта пришлись на страны Азии и Океании, 17% — на государства Ближнего Востока, еще 12% — на африканские страны. Если говорить о странах, крупнейшим покупателем российского оружия стала Индия, однако за последние пять лет поставки туда снизились на 37%, а остальным семи традиционным крупным покупателям — в среднем на 59%. В то же время Россия нарастила экспорт в Китай и Египет — на 39 и 44% соответственно, они стали вторыми крупнейшими покупателями.

По мнению старшего научного сотрудника SIPRI Симона Веземана, на фоне военных действий на Украине экспорт российских вооружений продолжит сокращаться в дальнейшем. «Поскольку Россия будет отдавать приоритет снабжению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств останется на низком уровне из-за торговых санкций против России и растущего давления США и их союзников [на другие страны] с требованием не покупать российское вооружение», — сказал он.

В ноябре президент Владимир Путин говорил, что, хотя значительная часть производимого вооружения направляется на внутренние нужды, с начала года Россия поставила на мировые рынки военной продукции на сумму $8 млрд. По словам главы государства, контракты были заключены на еще большую сумму.

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Как отмечает SIPRI, Украина импортировала очень мало разных вооружений с 1991 года до конца 2021-го, но после февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию, ситуация изменилась. В результате в 2022 году страна стала третьим по величине импортером после Катара и Индии, а за пять лет (с 2018 по 2022) заняла по этому показателю 14-е место; за этот период на нее пришлось 2% глобального объема военного импорта.

По данным аналитиков, в прошлом году оружие Украине поставляли 29 стран. Основными экспортерами стали США (35%), Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
SIPRI экспорт военной продукции поставки оружия
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