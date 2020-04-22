Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса Общество, 04:42 Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса Общество, 04:34 Сенатор предложил изготавливать из конфискованного алкоголя антисептики Общество, 04:13 Ученые назвали сроки появления на рынке тестов на антитела к коронавирусу Общество, 03:28 Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд Экономика, 03:06 Трамп ответил на сообщения СМИ о здоровье Ким Чен Ына Политика, 03:00 Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ Общество, 02:46 Вирусолог объяснил большое число молодых пациентов с COVID-19 в России Общество, 02:27 Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца Общество, 02:07 Врач назвал поведение людей во время самоизоляции «пугающим» Общество, 01:56 В Москве начнут штрафовать автомобилистов без пропусков по данным камер Общество, 01:47 В ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов» из-за COVID-19 Общество, 01:28 Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID Общество, 01:23 Во Владикавказе арестовали 13 участников митинга из-за самоизоляции Общество, 00:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса

Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей, которых он обвинил в пандемии коронавируса. Об этом сообщает офис генерального прокурора штата.

Ответчиками по иску выступают правительство Китая, коммунистическая партия страны и другие должностные лица и госучреждения КНР. Шмитт обвиняет их в сокрытии информации о распространении COVID-19, которые привели к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури.

«В Миссури воздействие вируса очень заметно — тысячи людей были заражены, многие из них умерли, семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрываются», — заявил Шмитт.

Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии
Общество

Генпрокурор штата добавил, что китайское правительство солгало всему миру об опасности коронавируса и не предприняло необходимых действий для предотвращения распространения заболевания.

В частности, в материалах обвинения говорится о том, что до 23 января власти КНР не делали никаких шагов по сдерживанию COVID-19. Например, 16 января в Ухане проводилось мероприятие с 40 тыс. участников.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Шмитт также утверждает, что чиновники из Китая скрывали вспышку заболевания и создавали запасы качественных средств индивидуальной защиты, разрешая экспортировать только дефектные. Это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнь медработников в других странах.

Власти США в последние недели неоднократно заявляли, что Пекин скрывал реальные данные о болезни. 19 апреля президент Дональд Трамп сообщил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации об эпидемии коронавируса с их стороны.

Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе
Общество

21 апреля стало известно, что трое жителей штата Нью-Йорк подали в суд коллективный иск на Всемирную организацию здравоохранения. Граждане США обвинили ВОЗ в грубой халатности при реагировании на пандемию коронавируса.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к 4:00 мск 22 апреля в США было подтверждено более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом. 45 тыс. человек умерли, более 75 тыс. выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Миссури, США, Китай, иск
Материалы по теме
Трамп пообещал привлечь Пекин к ответу за сокрытие фактов о коронавирусе
Общество
Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter