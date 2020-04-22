Американский штат Миссури подал иск к Китаю из-за коронавируса

Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей, которых он обвинил в пандемии коронавируса. Об этом сообщает офис генерального прокурора штата.

Ответчиками по иску выступают правительство Китая, коммунистическая партия страны и другие должностные лица и госучреждения КНР. Шмитт обвиняет их в сокрытии информации о распространении COVID-19, которые привели к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури.

«В Миссури воздействие вируса очень заметно — тысячи людей были заражены, многие из них умерли, семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрываются», — заявил Шмитт.

Генпрокурор штата добавил, что китайское правительство солгало всему миру об опасности коронавируса и не предприняло необходимых действий для предотвращения распространения заболевания.

В частности, в материалах обвинения говорится о том, что до 23 января власти КНР не делали никаких шагов по сдерживанию COVID-19. Например, 16 января в Ухане проводилось мероприятие с 40 тыс. участников.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Шмитт также утверждает, что чиновники из Китая скрывали вспышку заболевания и создавали запасы качественных средств индивидуальной защиты, разрешая экспортировать только дефектные. Это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнь медработников в других странах.

Власти США в последние недели неоднократно заявляли, что Пекин скрывал реальные данные о болезни. 19 апреля президент Дональд Трамп сообщил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации об эпидемии коронавируса с их стороны.

21 апреля стало известно, что трое жителей штата Нью-Йорк подали в суд коллективный иск на Всемирную организацию здравоохранения. Граждане США обвинили ВОЗ в грубой халатности при реагировании на пандемию коронавируса.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к 4:00 мск 22 апреля в США было подтверждено более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом. 45 тыс. человек умерли, более 75 тыс. выздоровели.