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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В МИДе сочли глупой реакцию США на российские паспорта для ДНР и ЛНР
По мнению Марии Захаровой, если бы в Госдепе «так же бескомпромиссно» отреагировали на слова Владимира Зеленского по Донбассу, то «не выглядели бы так глупо». Комментарий последовал на заявление Курт Волкера
Мария Захарова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Соединенным Штатам, раскритиковавшим решение России об упрощенном предоставлении гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, следовало бы «так же бескомпромиссно» отреагировать на недавние заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила заявления Зеленского, который обещал в случае победы на выборах выступить против предоставления Донбассу особого статуса и не подписывать закон об амнистии для ополченцев Донбасса. Кроме того, избранный глава украинского государства говорил, что главным оружием Украины по «возвращению» Донбасса должна стать информационная война, отметила Захарова.

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«Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что особый статус Донбасса и амнистия являются одними из ключевых положений Минских договоренностей. «Смотрите по тексту», — призвала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства своих американских коллег.

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Комментарий Захаровой стал ответом на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Он назвал указ президента России об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывом реализации Минских договоренностей. Волкер указал, что решение является «провокационным» и взятым из «оккупационного плана».

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Речь идет об указе Путина «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ был подписан 24 апреля. Согласно указу, право на упрощенное получение гражданства получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Мария Захарова, ДНР и ЛНР, паспорта, Госдепартамент США, Курт Волкер
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