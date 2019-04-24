В МИДе сочли глупой реакцию США на российские паспорта для ДНР и ЛНР

По мнению Марии Захаровой, если бы в Госдепе «так же бескомпромиссно» отреагировали на слова Владимира Зеленского по Донбассу, то «не выглядели бы так глупо». Комментарий последовал на заявление Курт Волкера

Мария Захарова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Соединенным Штатам, раскритиковавшим решение России об упрощенном предоставлении гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, следовало бы «так же бескомпромиссно» отреагировать на недавние заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила заявления Зеленского, который обещал в случае победы на выборах выступить против предоставления Донбассу особого статуса и не подписывать закон об амнистии для ополченцев Донбасса. Кроме того, избранный глава украинского государства говорил, что главным оружием Украины по «возвращению» Донбасса должна стать информационная война, отметила Захарова.

«Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что особый статус Донбасса и амнистия являются одними из ключевых положений Минских договоренностей. «Смотрите по тексту», — призвала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства своих американских коллег.