МИД Украины увидел «паспортный этап оккупации» Донбасса Россией

Упрощение схемы приобретения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является продолжением агрессии Москвы против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.
Решение Кремля он назвал «паспортным этапом оккупации Донбасса». Министр также призвал жителей Донбасса не принимать эти документы. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — считает Климкин.
Президент России Владимир Путин 24 апреля свои указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Для того чтобы получить российское гражданство по упрощенной схеме, они должны подать заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями непризнанных республик с отметкой о проживании на территории региона.