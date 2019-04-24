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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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МИД Украины увидел «паспортный этап оккупации» Донбасса Россией
Решением упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашенных республик Донбасса Россия открыла новый этап «оккупации» этой территории, считает глава МИД Украины Павел Климкин
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Упрощение схемы приобретения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является продолжением агрессии Москвы против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

Решение Кремля он назвал «паспортным этапом оккупации Донбасса». Министр также призвал жителей Донбасса не принимать эти документы. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — считает Климкин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля свои указом упростил ​процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Для того чтобы получить российское гражданство по упрощенной схеме, они должны подать заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями непризнанных республик с отметкой о проживании на территории региона.

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РБК ранее писал о разработке этого документа со ссылкой на свои источники. По словам близкого к руководству ДНР источника, тем, кто захочет сменить гражданство, придется сдать украинский паспорт. ​Введение упрощенного порядка предоставления гражданства для жителей республик Донбасса — ответ на давний запрос живущих там людей на нормализацию жизни, объяснил источник РБК, близкий к МИД.

Верховная рада Украины в 2015 году объявила часть Донбасса, где расположены ЛНР и ДНР, «временно оккупированной территорией».

Москва считает конфликт на юго-востоке Украины следствием внутренних украинских противоречий и участие своих военных в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР отрицает.

Автор: Наталья Демченко
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