МИД Украины увидел «паспортный этап оккупации» Донбасса Россией

Решением упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашенных республик Донбасса Россия открыла новый этап «оккупации» этой территории, считает глава МИД Украины Павел Климкин

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Упрощение схемы приобретения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является продолжением агрессии Москвы против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

Решение Кремля он назвал «паспортным этапом оккупации Донбасса». Министр также призвал жителей Донбасса не принимать эти документы. «Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», — считает Климкин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля свои указом упростил ​процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Для того чтобы получить российское гражданство по упрощенной схеме, они должны подать заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями непризнанных республик с отметкой о проживании на территории региона.