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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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МИД напомнил о «мегатонной дипломатии» после слов посла США об авианосцах
Посол США в России ранее заявил, что находящиеся в Средиземноморье американские авианосцы представляют по «100 тыс. т международной дипломатии», и указал, что они могут заставить Москву «прекратить дестабилизирующую деятельность»
Авианосцы «Джонс С. Стеннис» и «Авраам Линкольн» (слева направо) (Фото: Reuters)

Высказывания американского посла Джона Хантсмана о том, что России в Средиземном море угрожают американские авианосцы, вызывают сожаление, заявил в разговоре с ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире», — сказал российский дипломат.

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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Речь идет о заявлении Хантсмана, которое ранее 24 апреля было опубликовано на сайте шестого флота ВМС США. Посол отметил, что посетил находящиеся в Средиземноморье американские авианосцы и убедился в том, что они помогут заставить Москву «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру». Американский посол подчеркнул, что каждый из авианосцев «представляет 100 тыс. т международной дипломатии».

С 23 апреля в акватории Средиземного моря находятся авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис». В последний раз они находили​сь там в 2016 году. В общей сложности на двух авианосцах размещено 130 самолетов, а также 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. В сопровождении у них находятся десять других кораблей. В акватории они будут работать с союзниками США по НАТО.

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД России, Сергей Рябков, Госдепартамент США, авианосец
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