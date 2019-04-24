МИД напомнил о «мегатонной дипломатии» после слов посла США об авианосцах

Посол США в России ранее заявил, что находящиеся в Средиземноморье американские авианосцы представляют по «100 тыс. т международной дипломатии», и указал, что они могут заставить Москву «прекратить дестабилизирующую деятельность»

Авианосцы «Джонс С. Стеннис» и «Авраам Линкольн» (слева направо) (Фото: Reuters)

Высказывания американского посла Джона Хантсмана о том, что России в Средиземном море угрожают американские авианосцы, вызывают сожаление, заявил в разговоре с ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире», — сказал российский дипломат.

Речь идет о заявлении Хантсмана, которое ранее 24 апреля было опубликовано на сайте шестого флота ВМС США. Посол отметил, что посетил находящиеся в Средиземноморье американские авианосцы и убедился в том, что они помогут заставить Москву «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру». Американский посол подчеркнул, что каждый из авианосцев «представляет 100 тыс. т международной дипломатии».

С 23 апреля в акватории Средиземного моря находятся авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис». В последний раз они находили​сь там в 2016 году. В общей сложности на двух авианосцах размещено 130 самолетов, а также 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. В сопровождении у них находятся десять других кораблей. В акватории они будут работать с союзниками США по НАТО.