Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 000 тонн международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.
Хантсман подчеркнул, что в эпоху серьезной конкуренции даже одна авианесущая группа обеспечивать «огромную оперативную гибкость и маневренность», а когда две такие группы действуют вместе, они обеспечивают «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».
«Это также не должно оставлять сомнений в общей приверженности нашей страны безопасности и стабильности в регионе», — добавил Ханстман.