Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,69 -0,13 EUR Бирж. 71,50 -0,33 Brent 74,50 +0,55% USD Нал. 64,34 62,88 EUR Нал. 72,12 70,88 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1224 -0,0032 BTC/USD Бирж. 5 599,70 +40,58 IMOEX 2 587,48 +0,11% RTSI 1 277,71 +0,17% DJIA 26 656,39 +0,55% Nasdaq 8 120,82 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 23 апр, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 23 апр, 13:21
Ким Чен Ын назвал приезд в Россию «первым шагом» перед будущими визитами Политика, 06:41 Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Политика, 06:30 «Счастье»: писатель Александр Снегирев — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 06:30 Губернатор Приморья опубликовал видео прибытия Ким Чен Ына в Россию Политика, 06:18 Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий Бизнес, 06:00 СМИ сообщили о жалобе Трампа главе Twitter на удаление подписчиков Политика, 05:56 Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб. Общество, 05:39 Минфин не передал налоговые данные Трампа в предложенный демократами срок Политика, 05:00 В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына Политика, 04:45 Депутат сообщила об остановке поезда Ким Чен Ына на юге Приморья Политика, 04:11 Маск заявил о двойных стандартах в освещении возгорания автомобиля Tesla Технологии и медиа, 03:48 Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Бизнес, 03:43 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 03:20 Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский Общество, 03:01
Политика ,  
0 
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Каждый из авианесущих крейсеров США представляет из себя «100 тыс. тонн международной дипломатии», заявил американский посол Джон Хантсман. Если Россия хочет улучшения отношений, ей нужно прекратить дестабилизировать ситуацию
Авианосец «Авраам Линкольн» (Фото: Steve Helber / AP)

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 000 тонн международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.

Хантсман подчеркнул, что в эпоху серьезной конкуренции даже одна авианесущая группа обеспечивать «огромную оперативную гибкость и маневренность», а когда две такие группы действуют вместе, они обеспечивают «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

«Это также не должно оставлять сомнений в общей приверженности нашей страны безопасности и стабильности в регионе», — добавил Ханстман.

Политика
Эсминец ВМС США прибыл в порт Батуми

В общей сложности, на двух авианосцах размещены 130 самолетов и 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. Кроме того, их сопровождают 10 других кораблей. В Европе «Авраам Линкольн» и «Джон С. Стеннис» будут работать с союзниками США по НАТО.

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия агрессивно действует в Сирии и Ливии, пишет Stars and Stripes, ежедневная газета Минобороны США. По словам адмирала, очень важно дать гражданским лидерам возможность вести переговоры с позиции силы. «Наше развертывание и военное присутствие должны сдерживать и защищать. Это предотвращение, а не провоцирование конфликта», — добавил Фогго.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВМС США, авианосцы
Материалы по теме
Эсминец ВМС США прибыл в порт Батуми
Политика
Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море
Политика
СМИ узнали о планах ВМС США списать шесть крупнейших боевых кораблей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter