Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Каждый из авианесущих крейсеров США представляет из себя «100 тыс. тонн международной дипломатии», заявил американский посол Джон Хантсман. Если Россия хочет улучшения отношений, ей нужно прекратить дестабилизировать ситуацию

Авианосец «Авраам Линкольн» (Фото: Steve Helber / AP)

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 000 тонн международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.

Хантсман подчеркнул, что в эпоху серьезной конкуренции даже одна авианесущая группа обеспечивать «огромную оперативную гибкость и маневренность», а когда две такие группы действуют вместе, они обеспечивают «беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии».

«Это также не должно оставлять сомнений в общей приверженности нашей страны безопасности и стабильности в регионе», — добавил Ханстман.