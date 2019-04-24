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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса
США начали развертывать эшелоны своих средств ПРО в космосе, которые будут способны наносить превентивные удары по объектам России и Китая, а также любой другой страны
Фото: Rick Wilking / Reuters

Американские средства противоракетной обороны, которые Вашингтон начал размещать в космосе, способны наносить удары по России, Китаю и любой другой стране мира. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает «РИА Новости».

«Как и в случае с установками Мк-41 (системы ПРО США в Европе. — РБК), не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических средств такой удар может наноситься по объектам любого государства», — сказал он.

Размещение в космосе средств ПРО, заметил Познихир, ограничит свободное использование космического пространства для любой другой страны.

«Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По сути, возрождается концепция «звездных войн» 80-х годов прошлого столетия», — добавил он.

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В середине января Пентагон анонсировал размещение своих систем перехвата ракет в космосе. О сроках реализации этого плана тогда не говорилось, однако ведомство отметило, что, так как Россия и Китай уже инвестируют в технологии космического оружия, перед американскими военными ресурсами стоит угроза.

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Российский МИД в ответ на это заявил, что план Пентагона по наращиванию сил противоракетной обороны приведет к гонке вооружений в космосе. Еще несколькими днями после этого внешнеполитическое ведомство констатировало возврат Вашингтона к программе Стратегической оборонной инициативы (неофициальное название — программа «звездных войн»), которую еще в 1980-е предложил 40-й президент США Рональд Рейган.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Генштаб России, Минобороны, Космос, Звездные войны, вооружения
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