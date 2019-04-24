Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса

Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса

США начали развертывать эшелоны своих средств ПРО в космосе, которые будут способны наносить превентивные удары по объектам России и Китая, а также любой другой страны

Фото: Rick Wilking / Reuters

Американские средства противоракетной обороны, которые Вашингтон начал размещать в космосе, способны наносить удары по России, Китаю и любой другой стране мира. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает «РИА Новости».

«Как и в случае с установками Мк-41 (системы ПРО США в Европе. — РБК), не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических средств такой удар может наноситься по объектам любого государства», — сказал он.

Размещение в космосе средств ПРО, заметил Познихир, ограничит свободное использование космического пространства для любой другой страны.

«Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По сути, возрождается концепция «звездных войн» 80-х годов прошлого столетия», — добавил он.