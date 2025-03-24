Организаторы ударов по российским аэродромам заочно получили пожизненное

Суд заочно приговорил двух полковников из бригады беспилотников ВСУ к пожизненному заключению за организацию ударов по российским военным аэродромам Шайковка, Дягилево и Энгельс-2. Офицеры объявлены в международный розыск

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд согласился с позицией государственного обвинителя из военной прокуратуры и заочно приговорил двух полковников из 383-й отдельной бригады беспилотных летательных аппаратов Воздушных сил ВСУ — командира подразделения Андрея Дзяния и старшего штурмана Сергея Буhденюка — к пожизненному заключению в колонии особого режима, передает «Коммерсантъ».

Оба объявлены в международный розыск.

Их признали виновными в совершении серии терактов (ст. 205 УК) в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года. По данным обвинения, офицеры, «действуя умышленно организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины и лицами из числа иных военнослужащих ВСУ», организовали атаки дронов на российские военные аэродромы.

Речь идет об ударах по аэродромам Шайковка в Калужской области, Дягилево под Рязанью и двух атаках на Энгельс-2 в Саратовской области.

Как говорится в материалах уголовного дела, в результате атаки беспилотника UJ-22 Airborne на аэродром Шайковка с подрывом на высоте около 10 м его боевой части, заряженной поражающими элементами, имущественный ущерб либо иные тяжкие последствия причинены не были «по не зависящим» от обвиняемых обстоятельства. Атака произошла 7 октября 2022 года.

Другие атаки привели к тяжелым последствиям, сказано в деле. Так, в результате удара беспилотного реактивного самолета «Стриж» по аэродрому под Рязанью 5 декабря 2022 года погибли трое, пострадали еще семь военных. Были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля «ЗИЛ» и Kia Sorento, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий, отмечает «Коммерсантъ».

В тот же день произошла атака на аэродром Энгельс-2. Минобороны сообщило о ней одновременно с ударом по рязанскому аэродрому. В сообщении говорилось о трех погибших военных и четырех пострадавших, но не уточнялось, на каком объекте. В деле говорится о двух атаках на аэродром Энгельс-2. Там находится авиабаза ВКС России с самолетами дальней авиации.

Обвинение и суд сочли, что теракты совершались «в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов госвласти и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения специальной военной операции на Украине».

При этом, как пишет газета, в деле отмечается, что фигуранты нарушали также украинское законодательство. Следствие ссылается на ст. 15 Устава внутренней службы ВСУ, где сказано, что военнослужащие должны знать и непреклонно соблюдать принятые Украиной нормы международного гуманитарного права и конституции, в которой сообщается, что «каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь», а обязанность государства — ее защищать. В Уставе внутренней службы ВСУ, опубликованном на сайте Верховной рады, в ст. 15 конституция не упоминается.