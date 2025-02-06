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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по аэродромам и местам пусков БПЛА на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли удар различными средствами поражения по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, а также по базам хранения и местам запуска беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной пресс-службой Минобороны России.

Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии российской армии.

Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники в 142 районах.

Силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 106 дронов самолетного типа.

В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Российское военное ведомство регулярно сообщает об ударах по военным аэродромам украинской армии.

2 февраля Минобороны сообщило, что российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и мест хранения топлива.

Удары нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате была поражена живая сила украинской армии в 153 районах, отметили тогда в ведомстве.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 44 украинских дрона.

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