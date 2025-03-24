FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морю

Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в обстановке в Черном море из-за переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. На повестке встречи, как сообщили ранее в Кремле, возобновление зерновой сделки

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Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, включая Румынию и Болгарию, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров России и США в Эр-Рияде, сообщает Financial Times. Собеседники издания в черноморском регионе опасаются, что принятое по итогам встречи решение расширит зону операций российского Военно-морского флота.

О том, что на запланированной на 24 марта встрече в Эр-Рияде будет обсуждаться обстановка в Черном море, на прошлой неделе сообщил Кремль. В числе прочего Москва и Вашингтон обсудят возобновление черноморской инициативы, которая прекратила действовать в июле 2023 года, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Собеседники FT предполагают, что любое достигнутое на переговорах соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность стран, которым даже «не дали права голоса». «Это наш регион, и мы не станем доверять русским, если им предоставят большую свободу действий», — приводит FT слова одного из чиновников.

Европейские страны не принимают участия в переговорах. Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и другие высокопоставленные чиновники. Украинская делегация встречалась с американскими представителями в Эр-Рияде днем ранее.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф говорил, что по итогам переговоров России и США ожидается «реальный прогресс», особенно в том, что касается «прекращения огня на судах в Черном море» между обеими странами. «И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — добавил он.

Безопасность судоходства в акватории Черного моря обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 18 марта. В Кремле сообщили, что российский лидер «конструктивно отреагировал на идею реализации известной инициативы».