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Переговоры России и США ,  
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FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морю

FT: Румыния и Болгария обеспокоены расширением влияния России в Черном море
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в обстановке в Черном море из-за переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. На повестке встречи, как сообщили ранее в Кремле, возобновление зерновой сделки
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, включая Румынию и Болгарию, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров России и США в Эр-Рияде, сообщает Financial Times. Собеседники издания в черноморском регионе опасаются, что принятое по итогам встречи решение расширит зону операций российского Военно-морского флота.

О том, что на запланированной на 24 марта встрече в Эр-Рияде будет обсуждаться обстановка в Черном море, на прошлой неделе сообщил Кремль. В числе прочего Москва и Вашингтон обсудят возобновление черноморской инициативы, которая прекратила действовать в июле 2023 года, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Собеседники FT предполагают, что любое достигнутое на переговорах соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность стран, которым даже «не дали права голоса». «Это наш регион, и мы не станем доверять русским, если им предоставят большую свободу действий», — приводит FT слова одного из чиновников.

Европейские страны не принимают участия в переговорах. Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и другие высокопоставленные чиновники. Украинская делегация встречалась с американскими представителями в Эр-Рияде днем ранее.

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Политика
Эр-Рияд

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф говорил, что по итогам переговоров России и США ожидается «реальный прогресс», особенно в том, что касается «прекращения огня на судах в Черном море» между обеими странами. «И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — добавил он.

Безопасность судоходства в акватории Черного моря обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 18 марта. В Кремле сообщили, что российский лидер «конструктивно отреагировал на идею реализации известной инициативы».

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Персоны
Милена Костерева
Россия США Европа Черное море Зерновая сделка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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