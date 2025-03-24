Три страны ЕС изменили рекомендации для трансгендеров при поездках в США
Финляндия, Дания и Германия призвали трансгендерных и небинарных граждан соблюдать осторожность при планировании путешествия в США. Как отмечает портал Axios, рекомендации последовали за решением американского президента Дональда Трампа закрепить в законодательстве страны только два пола: мужской и женский.
Верховный суд признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года.
Так, на обновленной 20 марта странице МИД Дании с рекомендациями для граждан, планирующих поездку в США, говорится: «Если в вашем паспорте указан пол X или вы сменили пол, рекомендуется обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях».
The Hill отмечает, что рекомендации для своих путешественников датские власти изменили, после того как аналогичное обновление появилось на странице МИД Финляндии. Федеральное Министерство иностранных дел Германии также указало на своем сайте, что при подаче заявления на получение американской визы путешественники должны указывать «мужской» или «женский» пол.
Указ о признании в США только двух биологических полов — мужского и женского — Трамп подписал на следующий день после своей инаугурации. В документе указывалось, что «полы неизменяемы и основаны на фундаментальной и неопровержимой реальности».
Теперь на государственном уровне в США закреплены категории «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male). В соответствии с указом все американские ведомства должны использовать только указанные категории, а в их анкетах не должно быть вопроса о гендерной идентичности.
Первый гендерно-нейтральный паспорт Госдеп США выдал в октябре 2021 года, тогда пост президента занимал Джо Байден. Такие же паспорта выдают в Германии, Мексике, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Пакистане, Непале и Колумбии.
Борьба с гендерным многообразием стала одним из главных приоритетов администрации Трампа, отмечает Axios. В первый день пребывания в должности президента США он подписал множество указов, в числе которых — «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI». После этого Минобороны США распорядилось уволить трансгендеров из всех подведомственных подразделений.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов