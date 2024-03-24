В ДТЭК рассказали о потере 50% генерирующих мощностей на Украине

В ДТЭК сообщили об утрате 50% генерирующих мощностей, их восстановление займет больше месяца. Энергоснабжение восстановлено почти во всех регионах. Минобороны России ранее отчитывалось о ночном ударе по объектам энергетики Украины

Фото: София Гатилова / Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей после ракетных атак ночью и утром 24 марта, для их восстановления потребуется больше месяца, заявил генеральный директор компании YASNO (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко.

«Били по двум частям энергосистемы — генерирующей и распределительной», — приводит его слова ТСН. Поражено большое количество тепловых электростанций, гидрогенерирующий объект, а также так называемые сетевые узлы НЭК «Укрэнерго» — трансформаторы и другие.

По его словам, в настоящее время почти во всех областях восстановили подачу электроэнергии. Проблемы сохраняются в Харькове, так как там энергетические объекты понесли наибольший ущерб, добавил Коваленко.

«Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей», — сказал гендиректор YASNO, добавив, что «восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц». «Ведь когда возвращается свет, это не значит, что был восстановлен тот или иной объект. Это значит, что там еще может быть пожар, еще работают ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. — РБК) или уже энергетики начали работать, а коллеги из сетей используют альтернативные обходные схемы подключения потребителей», — объяснил он.

Вместе с тем вечером вновь были введены графики аварийных отключений электроэнергии в Кривом Роге Днепропетровской области. «Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы», — написал в телеграм-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.

24 марта Минобороны России отчиталось о групповом ночном ударе по объектам энергетики и местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине. По данным ведомства, «все цели были достигнуты».

Ночью объявляли воздушную тревогу на всей территории Украины. Взрывы прозвучали, в частности, в Киеве, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий сообщал о двух попаданиях в инфраструктурный объект, в результате которых произошли пожар и взрывы. Он не уточнял, какой именно объект попал под удар.

Российская сторона наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре, подчеркивали в Минобороны.